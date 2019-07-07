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"Закоханий за вуха": Топалов присвятив зворушливу пісню дружині

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Російський співак Влад Топалова під час власного весілля в Італії присвятив романтичну пісню своїй дружині української телеведуччій Регіні Тодоренко.

Топалов виконав для дружини пісню John legend – All of me. Відео з торжества артист опублікував в Instagram.

У ролику закохані зображені під час святкування свого весілля. Топалов ніжно і повільно підходить до дружини, співає їй і обіймає. Регіна настільки розчулилася, що навіть розплакалася.

Підписників пари дуже зворушив такий жест Влада. "Те що Влад по вуха закоханий це очевидно. Нехай ця любови живе вічно", - писали в коментарях.

"Закоханий за вуха": Топалов присвятив зворушливу пісню дружині
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Регіна і Влад на весіллі

Регіна і Влад на весіллі

instagram.com/reginatodorenko

Тодоренко також опублікувала фото в соцмережі, де поділилася рецептом того, як вона може витримувати такий ритм.

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"Люди, на цьому фото у мене очі в купу, а як ви хотіли? Саме так виглядає мати 7-ми місячного хлопця, яка вважає себе всемогутньою, типу за сином пригледіла, чоловікові догодила, попрацювати встигла і весілля зіграти. Не виключаю, що можна і по-іншому, але я звикла жити в такому темпоритмі ", - написала Тодоренко.

# відпочинок в @aldemar_royal_mare Хлопці, на цьому фото у мене очі в кучу😞, а як ви хотіли ?!) Саме так виглядає мати 7мімесячного парня😆, яка вважає себе всемогутньою 🙈, типу за сином пригледіла, чоловікові догодила, попрацювати встигла і весілля зіграти. Не виключаю, що можна і по-іншому, але я звикла жити в такому темпоритм. Досвідчені батьки, дайте відповідь, як ви розслабляєтеся? Мені поки допомагає пляж 🏖, море 🌊, смачна їжа! # регінатодоренко Цікавиться модою - моє плаття з творчої майстерні @generationtr ❤️x @nika_medisan

Публікація від regina todorenko (@reginatodorenko)

Відзначимо, Регіна Тодоренко і Влад Топалов офіційно одружені з жовтня 2018 року. Пара таємно розписалася в Москві, тоді Регіна була на 7 місяці вагітності, через що молодятам довелося відмовитися від пишного торжества.

Однак весілля пара відгуляла 3 липня в Сорренто, Італія. Урочистий захід пройшов в компанії друзів зірок, а також їхніх родичів. На весіллі були присутні близько 100 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Особи
Влад ТопаловРегіна Тодоренко
Місце
Італія
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