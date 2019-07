"Закоханий за вуха": Топалов присвятив зворушливу пісню дружині

Російський співак Влад Топалова під час власного весілля в Італії присвятив романтичну пісню своїй дружині української телеведуччій Регіні Тодоренко.

Топалов виконав для дружини пісню John legend – All of me. Відео з торжества артист опублікував в Instagram.

У ролику закохані зображені під час святкування свого весілля. Топалов ніжно і повільно підходить до дружини, співає їй і обіймає. Регіна настільки розчулилася, що навіть розплакалася.

Підписників пари дуже зворушив такий жест Влада. "Те що Влад по вуха закоханий це очевидно. Нехай ця любови живе вічно", - писали в коментарях.

Регіна і Влад на весіллі instagram.com/reginatodorenko

Тодоренко також опублікувала фото в соцмережі, де поділилася рецептом того, як вона може витримувати такий ритм.

"Люди, на цьому фото у мене очі в купу, а як ви хотіли? Саме так виглядає мати 7-ми місячного хлопця, яка вважає себе всемогутньою, типу за сином пригледіла, чоловікові догодила, попрацювати встигла і весілля зіграти. Не виключаю, що можна і по-іншому, але я звикла жити в такому темпоритмі ", - написала Тодоренко.

Відзначимо, Регіна Тодоренко і Влад Топалов офіційно одружені з жовтня 2018 року. Пара таємно розписалася в Москві, тоді Регіна була на 7 місяці вагітності, через що молодятам довелося відмовитися від пишного торжества.

Однак весілля пара відгуляла 3 липня в Сорренто, Італія. Урочистий захід пройшов в компанії друзів зірок, а також їхніх родичів. На весіллі були присутні близько 100 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

5 грудня Регіна народила первістка від Влада Топалова.

Через кілька місяців після пологів пара розкрила ім'я сина. Хлопчика назвали Михайлом на честь батька Топалова. Самі ж батьки називають сина Майклом.

У травні 2019 року Регіна розповіла, що вони з Владом мають намір пишно відсвяткувати весілля.

Пара довго вибирала місце проведення свята, в результаті вони зупинилися на Сорренто, Італія. Також розглядалися варіанти Тоскана і Флоренція.

