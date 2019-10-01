"Займайтеся журналістикою!" Перше за 5 років інтерв'ю Повалій викликало скандал

Чоловік і продюсер української співачки Таїсії Повалій Ігор Ліхута обурився реакцією ЗМІ на перше за п'ять років інтерв'ю його дружини.

Він написав у себе у Facebook про те, що журналісти навмисно перекрутили її слова, поширюючи фейкові новини.

"Шановні журналісти, звертаюся до вас. Постарайтеся прочитати уважно першоджерело. Ваше завдання займатися журналістикою, а не спотворювати дані, аби ваш читач клікнув на черговий заголовок!", – обурився продюсер.

Він опублікував скріни новин, де написано, що Повалій буцімто постійно живе в Росії і що її "розвертає" в сусідню країну.

OBOZREVATEL прочитав інтерв'ю співачки для "КП в Україні", щоб з'ясувати, про що ж дійсно казала Повалій.

Нижче основні моменти з її інтерв'ю, в якому вона висвітлила останні 5 років свого життя.

Про скандал із Палацом "Україна"

– Ми працюємо з компанією, яка уклала договір із Палацом "Україна", зробила передоплату оренди за 2 дні, і після цього вирішили поїхати трохи відпочити. У нас є нерухомість в Іспанії, ми там проводимо відпустку всією сім'єю. Але буквально за пару тижнів із преси ми дізнаємося, що концерт під загрозою, а мою рекламу обумовленого концерту назвали провокацією.

Для нас із Ігорем це був просто шок, ми, чесно кажучи, такого не очікували. Мова про ювілейний концерт була дуже давно, і це була моя давня мрія – провести ювілейний концерт на батьківщині.

Скажу точно, що жоден артист не вклався б у рекламу, не витрачав гроші, не почав би продавати квитки, якби договір не був підписаний.

Про минуле у "Партії регіонів"

– Так, але ми ж всі йшли у політику! Хтось – у "Нашу Україну", хтось – у "Партію регіонів". Пам'ятаю, що на той час за "Партію регіонів" проголосували більше 10 мільйонів осіб. І що? Виходить, що всі зрадники?

Адже ми будували і продовжуємо будувати демократичну державу. Тоді чому у людини немає вибору? Вибір має бути. Адже всі ж борються за вибір і право цього вибору. Ми щодня стаємо перед вибором.

Про Росію та Україну

– У мені вбили бажання жити і творити, мені не залишили вибору. Мене ж практично вигнали і прибрали з життя! І після цього мають право запитувати, як я жила? Як я вижила? Вони повинні прийти до мене і попросити вибачення. І ніхто не має права питати, що я робила ці 5 років. Я шалено люблю свій дім і ніколи нікуди не переїздила, я завжди повертаюся до себе додому.

Ми зараз взагалі можемо не відповідати на ці запитання. Морально я не можу без музики, не можу без сцени, не можу без свого глядача. Це моє життя! Я хотіла вижити. Що вони хотіли? Щоб я просто зникла? Не дочекаються!

Про артистів, які пройшли у Раду

– Не заздрю я їм, якщо чесно. Політика і творчість – це, звичайно, абсолютно різні речі. На цьому етапі доводиться пригальмовувати з активною діяльністю артиста і занурюватися в роботу іншого порядку. Так, я продовжувала давати концерти, але не робила великі тури. Це вже було неможливо поєднувати.

Про життя у Києві

– Ігор виходив в ефір кілька разів і казав – ми у Києві, ми вдома, нікуди не втікали. Але все ніби в порожнечу. Виходить, що негатив більше читають, ніж позитив. І це значно привабливіше виходить. Мало того, я вже криком кричала, що живу у Києві, але продовжують писати одне і те саме. Мене просто не чують.

Про думки переїхати з України

– Часто (думала. – Ред.). Але ми настільки з мамою прив'язані до свого коріння! Ми з мамою разом живемо, і моя мама з бабусею жила, у нас дочка-мама – це традиція. Я б ніколи в житті її не покинула!

Як повідомляв OBOZREVATEL, Таїсія Повалій розлютилася через нові звинувачення на її адресу з приводу Росії та Криму. Вона наголосила, що жодного разу не виступала на півострові від часу анексії.

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