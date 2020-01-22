"Захворіла? Надлишки ботоксу?" Семенович жахнула зовнішнім виглядом без макіяжу

Російська співачка Анна Семенович опублікувала нову фотографію, на якій показала, як виглядає без макіяжу.

Знімком, зробленим під час відпочинку на Сейшельських островах, артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Анна Семенович Instagram @ann_semenovich

Примітно, що на фото Анна сфотографована з розпущеним волоссям і без макіяжу. Через це багато шанувальників не відразу впізнали на знімку Семенович.

Крім того, користувачі розкритикували зовнішній вигляд співачки без косметики, зазначивши, що Анна постаріла.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Анна Семенович зізналася, що страждає від генетичної патології під назвою гігантомастія і їй довелося зробити операцію зі зменшення грудей.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!