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12 лютого • оновлено в 10:24
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"Загруз у секті?" Кіркоров розлютив росіян дивним фото з черницями

1.8т
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Російський співак Філіп Кіркоров розлютив шанувальників новою фотографією, на якій він зображений в оточенні черниць.

Знімком артист поділився на своїй сторінці в Instagram.

Філіп Кіркоров

Філіп Кіркоров

Instagram @fkirkorov

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Кіркоров публічно осоромився на сцені: в мережу потрапило відео

Очевидно, фото – обкладинка до нової пісні Кіркорова, про прем'єру якої він і повідомив у підписі під публікацією.

Однак знімок викликав неоднозначну реакцію серед шанувальників артиста. Зокрема, деяким фанатам не сподобалася релігійна тематика фотографії:

"З черницями перебір. Навіщо лізти з шоу-бізнесом у релігійні теми", "Таке відчуття, що Філіп загруз в якійсь секті".

"Загруз у секті?" Кіркоров розлютив росіян дивним фото з черницями
"Загруз у секті?" Кіркоров розлютив росіян дивним фото з черницями
"Загруз у секті?" Кіркоров розлютив росіян дивним фото з черницями

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що композитор Ігор Крутий зняв на відео зворушливу зустріч співаків Філіпа Кіркорова та Сергія Лазарєва, під час якої король російської естради поцілував фіналіста Євробачення.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Філіп Кіркоров
Місце
Росія
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