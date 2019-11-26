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26 листопада • оновлено в 09:02
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"Заганяють за прапорці": Басков різко висловився про цькування Ротару

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Російський співак Микола Басков став на захист української співачки Софії Ротару в скандалі з "Піснею року-2019".

У своєму Instagram Басков написав пост, в якому висловився з приводу ситуації, що склалася навколо Ротару. За словами співака, йому неприємно читати негативні коментарі на адресу Софії.

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"Дуже багато українських артистів сьогодні виступають в Росії, отримують російські національні премії. Ми їх всіх щиро любимо, поважаємо, підтримуємо, голосуємо за них, дружимо з ними і завжди їм раді. Ну це ж чиста правда! Без модного слова толерантність скажу, що музика поза політикою. І те, що зараз відбувається в інформаційному полі навколо Софії Ротару, це, щонайменше, некрасиво! Вона справді Велика співачка, людина майже півстоліття віддала музиці, публіці, на її хітах виросло кілька поколінь. І що відбувається зараз? Відкрите цькування, якщо все своїми іменами називати прямо. Здається, ніби заганяють за прапорці. Не знаю, хто це все розпочав, але читати негативні статті та коментарі на адресу Софії Михайлівни мені неприємно. Чи добре перевірили факти? Не думаю. Але прямо знищити готові. Не можна так, неправильно! Я особисто пишаюся, що співав з нею на одній сцені, що живу з такою Легендою в один час і дуже сподіваюся, що вона, незважаючи ні на що, приїде на "Пісню року" і не тільки!", - заявив Басков.

Микола Басков

Микола Басков

Старх

У коментарях артиста підтримали і інші російські зірки, серед яких Лазарєв, Галкін, Крутий, Корольова:

"Заганяють за прапорці": Басков різко висловився про цькування Ротару
"Заганяють за прапорці": Басков різко висловився про цькування Ротару
"Заганяють за прапорці": Басков різко висловився про цькування Ротару
"Заганяють за прапорці": Басков різко висловився про цькування Ротару

Втім інші користувачі, навпаки, не підтримують думку Баскова:

"Заганяють за прапорці": Басков різко висловився про цькування Ротару
"Заганяють за прапорці": Басков різко висловився про цькування Ротару
"Заганяють за прапорці": Басков різко висловився про цькування Ротару
"Заганяють за прапорці": Басков різко висловився про цькування Ротару
"Заганяють за прапорці": Басков різко висловився про цькування Ротару
"Заганяють за прапорці": Басков різко висловився про цькування Ротару

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що концертний директор української співачки Софії Ротару Сергій Лавров заявив, що артистка ніколи не спонсорувала АТО.

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Автор
Анна Міхно
Особи
Микола Басков Софія Ротару
Місце
Росія
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Так она спонсировала карателей или нет? Пусть прямо она сама об этом и заявит.
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hunt andres
hunt andres
Rabinovich Alexander, Точно. Если нет - добро пожаловать. Если да - извините.
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