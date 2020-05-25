Головна Новини
25 травня • оновлено в 15:30
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Заборонений в Україні Сюткін розповів про дружбу із Зеленським: разом пили самогон

2.7т
Читати матеріал російською

Російський співак Валерій Сюткін, якому СБУ заборонила в'їзд в Україну за його висловлювання на підтримку анексії Криму, згадав історію про знайомство з Володимиром Зеленським.

Про випадок, який стався в 1991 році, артист розповів в інтерв'ю телеканалу RTVI (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Валерій Сюткін

Валерій Сюткін

eadaily.com

Так, за словами Сюткіна, їх знайомство із Зеленським сталося, коли музикант разом з гуртом "Браво" виступали в Києві. Володимир разом з друзями приїхали на концерт з іншого міста, проте грошей на квитки не було. Тоді Зеленський з друзями зловили Сюткіна біля входу й попросили пустити на концерт. Співак не відмовив, і провів компанію з 20 людей у зал.

"Нинішній президент України, запрошуючи мене в якості людини, яка грала для "Кварталу 95" кілька разів поспіль, відкрив секрет мені. Каже: "А знаєте, чому саме ви граєте для нас? Ви нас провели, і ми танцювали. А після концерту прийшли подякувати вам, і вам хтось із захоплених глядачів подарував пляшку самогону п'ять літрів. І ви розлили на всіх, і на нас теж", – згадує слова Зеленського Сюткін.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що співак Валерій Сюткін образив Україну після заборони в'їзду.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Міхно
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
9
4
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
4
Треш
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 21 245.

    Вилікувалися: 7234. Померли: 623.

  • У світі захворіли понад 5,5 млн осіб, загинули – більше 346 тисяч.

  • В Україні з'явився новий епіцентр COVID-19 – в Рівненській області зростає кількість заражених.

  • Чорногорія стала першою країною в Європі, яка повністю подолала пандемію.

  • Імунолог пояснив, як літо "вдарить" по COVID-19.

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги