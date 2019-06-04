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За життя борються лікарі: в Москві екстрено госпіталізували Алібасова

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У вівторок, 4 червня, відомий російський продюсер Барі Алібасов отруївся засобом для прочищення труб.

За даними "П'ятого каналу", його у важкому стані екстрено госпіталізували в Москві, а лікарі почали боротися за життя ще в машині швидкої допомоги.

За попередніми даними, продюсер переплутав токсичний засіб для промивання труб із водою й отримав сильний опік стравоходу.

Барі Алібасов

Барі Алібасов

Utro

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"Для порятунку його життя знадобилася допомога лікарів швидкої допомоги і токсикологів. Втім, медики впевнені, що з продюсером усе буде гаразд", – йдеться в повідомленні.

Джерела "КП" розповіли, що рідина стояла на столі в квартирі у Мерзляковському провулку. За даними Telegram-каналу 112, медики промивали шлунок марганцівкою протягом півгодини, аде це не допомогло. У результаті Алібасова відправили до токсикологічного відділення НДІ ім. Скліфосовського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Барі Алібасову 6 червня 2018 виповнився 71 рік. У 2018 році він офіційно одружився на 80-річній артистці Лідії Федосеевій-Шукшиній.

За життя борються лікарі: в Москві екстрено госпіталізували Алібасова

Фото: mk.ru

Стосунки між ними зав'язалися ще в 1995 році, але через кілька років пара розпалася. Незважаючи на розрив, їм вдалося зберегти дружній зв'язок. Пізніше в мережі з'явилося дивне відео з Алібасовим і Шукшиною в суді.

А через якийсь час у ЗМІ з'явилася інформація, що продюсер не живе з дружиною, тому що набридла.

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Особа
Барі Алібасов
Місце
РосіяМосква
Теги
шоу-бизнесНовини Росії
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