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27 квітня • оновлено в 13:49
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"За дурнів нас тримаєте?" У мережі розгорівся скандал через переможця "Голосу країни-10"

14.5т
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Грандіозний фінал популярного вокального шоу "Голос країни-10" закінчився перемогою учасника Романа Сасанчіна з команди Тіни Кароль. Через це в мережі спалахнув скандал.

Так, більшість глядачів заявили, що не згодні з результатами й вважають, що "проєкт куплений і постановчий". Інші також написали, що розчарувалися в ньому та більше не будуть дивитися. На їхню думку, Сасанчін "не тягне на переможця" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Роман Сасанчін

Роман Сасанчін

Фото: instagram/goloskrainy_official

"Ех ви, повне розчарування! Хоча ви й самі бачите несправедливість. Фіналіст хороший хлопець, але він не переможець", "Всіх за дурнів тримаєте, чи що? Дивитися це неможливо", "Дно, тупо продажне дно. З шоу, де змагаються сильні вокалісти, Голос перетворився в постановчий смітник, де перемагають свої люди", "Найгірший фінал за 10 сезонів, не буду більше дивитися це шоу. Марна трата часу", – написали люди.

"За дурнів нас тримаєте?" У мережі розгорівся скандал через переможця "Голосу країни-10"
"За дурнів нас тримаєте?" У мережі розгорівся скандал через переможця "Голосу країни-10"
"За дурнів нас тримаєте?" У мережі розгорівся скандал через переможця "Голосу країни-10"
"За дурнів нас тримаєте?" У мережі розгорівся скандал через переможця "Голосу країни-10"

Зазначимо, що в другому етапі фіналу Роман боровся за перемогу з трьома учасниками: Сергієм Асафатовим, Індірою Едільбаєвой, Ерланом Баібазаровим. Дізнатися докладніше про те, як проходив фінал "Голосу країни-10" в умовах карантину можете тут.

Індра Едільбаєва, Сергій Асафатов і Ерлан Баібазаров

Індра Едільбаєва, Сергій Асафатов і Ерлан Баібазаров

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, як розвивалися "стосунки" Кароль і Балана на "Голосі країни-10".

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Автор
Крістіна Долматова
Тема
Голос країни
Місце
Україна
Теги
Голос країни-10 шоу-бизнес шоу
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