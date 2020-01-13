З вікна онука Михалкова випала модель: як виглядає 20-річний хлопець і що про нього відомо

У Москві з вікна квартири онука російського режисера Микити Михалкова Андрія Бакова, розташованої на третьому поверсі, випала відома модель та актриса Ксенія Пунтус.

Зараз 21-річна дівчина перебуває в реанімації, її стан оцінюється як стабільно важкий. Відомо, що в момент, коли у квартиру прийшла поліція, Баков спав і про подію дізнався від правоохоронців. Як виглядає онук Михалкова і що про нього відомо, — розповість OBOZREVATEL (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Микита Михалков з онуком Андрієм Баковим Фото: fakty.ua

Андрія Баков Фото: instagram/anikiti4na

Андрію Бакову 20 років, він народився у 2000 році в родині старшої доньки режисера Микити Михалкова, актриси та телеведучої Анни Михалкової та бізнесмена Альберта Бакова. У юнака є молодший брат і сестра. У шкільні роки Андрій захоплювався хокеєм, любив читати книги Джерома Селінджера і Віктора Пелевіна.

Анна Михалкова з синами Фото: teleprogramma.pro

Стопами зіркових родичів Андрій не пішов — зараз він навчається в МДУ на економічному факультеті. А ось його молодший брат вчиться на режисерському факультеті ВДІКу. Зазначимо, що про особисте життя Бакова до інциденту з 21-річною Ксенією нічого не було відомо.

Андрій Баков та його брат Сергій

Андрій Баков і Ксенія Пунтус

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше син російської співачки Валерії Арсеній Шульгін потрапив у страшну аварію під Санкт-Петербургом. Як виглядає і що про нього відомо, — читайте тут.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!