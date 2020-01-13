Головна Новини
13 січня • оновлено в 19:16
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

З вікна онука Михалкова випала модель: як виглядає 20-річний хлопець і що про нього відомо

3.7т
Читати матеріал російською

У Москві з вікна квартири онука російського режисера Микити Михалкова Андрія Бакова, розташованої на третьому поверсі, випала відома модель та актриса Ксенія Пунтус.

Зараз 21-річна дівчина перебуває в реанімації, її стан оцінюється як стабільно важкий. Відомо, що в момент, коли у квартиру прийшла поліція, Баков спав і про подію дізнався від правоохоронців. Як виглядає онук Михалкова і що про нього відомо, — розповість OBOZREVATEL (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Микита Михалков з онуком Андрієм Баковим

Микита Михалков з онуком Андрієм Баковим

Фото: fakty.ua

Андрія Баков

Андрія Баков

Фото: instagram/anikiti4na

Новини
У центрі Києва дівчина випала з вікна: перші подробиці і фото 18+

Андрію Бакову 20 років, він народився у 2000 році в родині старшої доньки режисера Микити Михалкова, актриси та телеведучої Анни Михалкової та бізнесмена Альберта Бакова. У юнака є молодший брат і сестра. У шкільні роки Андрій захоплювався хокеєм, любив читати книги Джерома Селінджера і Віктора Пелевіна.

Анна Михалкова з синами

Анна Михалкова з синами

Фото: teleprogramma.pro

Стопами зіркових родичів Андрій не пішов — зараз він навчається в МДУ на економічному факультеті. А ось його молодший брат вчиться на режисерському факультеті ВДІКу. Зазначимо, що про особисте життя Бакова до інциденту з 21-річною Ксенією нічого не було відомо.

Андрій Баков та його брат Сергій

Андрій Баков та його брат Сергій

Андрій Баков і Ксенія Пунтус

Андрій Баков і Ксенія Пунтус

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше син російської співачки Валерії Арсеній Шульгін потрапив у страшну аварію під Санкт-Петербургом. Як виглядає і що про нього відомо, — читайте тут.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Крістіна Долматова
Особа
Микита Михалков
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
12
1
Смішно
0
Цікаво
4
Сумно
9
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Franta Bonanta
Franta Bonanta
это соль
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Плохо в роль входила на диванчике?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги