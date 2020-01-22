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22 січня • оновлено в 15:02
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Російська пропагандистка Симоньян потрапила в реанімацію

4.3т
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Російська пропагандистка Кремля, головна редакторка каналу RT Маргарита Симоньян, яку нещодавно розкритикували в мережі за пост про збитий на Донбасі Boeing 777, потрапила в реанімацію.

Зазначається, що у жінки проблеми з серцем. В якому вона стані – невідомо. Про це повідомив Telegram-канал Mash.

Російська пропагандистка Симоньян потрапила в реанімацію
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Симоньян госпіталізували в інститут імені М. В. Скліфосовського. Журналістку забрали прямо з Кремля – їй погіршало під час наради.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно скандальний режисер Тигран Кеосаян (чоловік Симоньян) нахабно заявив, що Україна нібито є частиною Росії, а не самостійною державою.

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Автор
Марія Дідик
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Врала до фанатизма!А,сердце ведь не обманешь..Сердечко-то,чувствовало не правду.
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Лишь бы зд*хла!!! Зажарю тогда здоровенного гуся!!!
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