Російська пропагандистка Симоньян потрапила в реанімацію

Російська пропагандистка Кремля, головна редакторка каналу RT Маргарита Симоньян, яку нещодавно розкритикували в мережі за пост про збитий на Донбасі Boeing 777, потрапила в реанімацію.

Зазначається, що у жінки проблеми з серцем. В якому вона стані – невідомо. Про це повідомив Telegram-канал Mash.

Симоньян госпіталізували в інститут імені М. В. Скліфосовського. Журналістку забрали прямо з Кремля – їй погіршало під час наради.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно скандальний режисер Тигран Кеосаян (чоловік Симоньян) нахабно заявив, що Україна нібито є частиною Росії, а не самостійною державою.

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