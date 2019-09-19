З гурту "Центр": помер відомий російський музикант

Помер колишній барабанщик гурту "Центр" Олександр Васильєв.

Про це повідомив музикант Гарік Сукачов на своїй сторінці в Facebook. Причина смерті не повідомляється.

"Приносимо співчуття всім, хто був з ним знайомий ..." - написав музикант.

Смерть Васильєва також підтвердила його колишня дружина Джоанна Стінгрей.

"З важким серцем і великим сумом я повинна повідомити про смерть Саші Васильєва, мого другого чоловіка і батька моєї дочки", - повідомила вона.

Музичний гурт "Центр" був утворений в кінці 1970-х років. Олександр Васильєв приєднався до його складу в 1980-х. Пізніше він одружився на американській співачці Джоанна Стінгрей. У пари народилася дочка Медісон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в 90-річному віці пішов з життя заслужений і народний артист РРФСР Юрій Количев.

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