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22 травня • оновлено в 04:49
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Юрію Рибчинському – 75: чим знаменитий автор хітів Ротару, Лоліти та інших зірок

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Знаменитий поет, драматург, сценарист, народний артист України Юрій Рибчинський в п'ятницю, 22 травня, відзначає свій день народження. Йому виповнюється 75 років.

Рибчинський є культовою фігурою для української культури. Найбільший внесок в її розвиток Юрій Євгенович зробив як автор популярних естрадних хітів, які й досі виконують багато зірок. У день народження поета OBOZREVATEL пропонує згадати його творчий шлях.

Юрій Рибчинський

Юрій Рибчинський

Фото: 7lafa.com

Юрій Рибчинський народився 22 травня 1945 року в Києві, закінчив КНУ імені Тараса Шевченка. Коли він був студентом, друкував свої вірші в молодіжних журналах "Молодая гвардия" и "Юность". А з 1965 року став писати тексти пісень.

Юрій Рибчинський

Юрій Рибчинський

Фото: blatata.com

Рибчинський є автором композицій: "Ой летіли дикі гуси", "Минає день, минає ніч", "Тече вода", "Пилигримы", "Виват, Король!", на яких виросло не одне покоління слухачів. Його пісні в різні часи виконували: Ніна Матвієнко, Софія Ротару, Руслана, Павло Зібров, Таїсія Повалій, Олександр Пономарьов, Лоліта Мілявська, Валерій Леонтьєв, Тамара Гвердцителі та інші знаменитості.

Софія Ротару, Ніна Матвієнко та Лоліта Мілявська

Софія Ротару, Ніна Матвієнко та Лоліта Мілявська

Крім того, Рибчинський є автором ряду п'єс. А найпопулярніша його робота – п'єса "Едіт Піаф. Життя в кредит" 2008 року. Також його вірші "Шлях до Тараса", "Мова, наша мова", "Стара актриса" вивчають в школах.

Юрію Рибчинському – 75: чим знаменитий автор хітів Ротару, Лоліти та інших зірок

Фото: antikor.com.ua

У 2009 році Юрій Рибчинський був нагороджений Гоголівською премією за внесок у драматургію. Зараз він продовжує створювати нові вірші та пісні для зірок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше поет і драматург Юрій Рибчинський заявив про занепад України.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Юрій Рибчинський
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнес шоу
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