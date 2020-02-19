Юрій Антонов відзначає 75-річчя: куди зник легендарний артист СРСР

Радянський і російський композитор і співак, народний артист Росії (1997) Юрій Антонов 19 лютого відзначає свій день народження.

Так, йому виповнюється 75 років. У ювілей артиста OBOZREVATEL вирішив дізнатися, чим зараз займається Юрій Антонов, як живе і як виглядає.

Юрій Антонов "Известия"

Юрій Антонов народився 19 лютого 1945 року в Ташкенті, Узбецька РСР у родині військових.

Антонов – наполовину українець, його мама – родом з міста Кременчук Полтавської області. Батько – Михайло Антонов, офіцер Радянської Армії, після закінчення Другої світової війни залишився служити у військовій адміністрації Берліна, де в 1948 році народилася рідна сестра Юрія Антонова Жанна.

Юрій Антонов у молодості Pinterest

Після закінчення служби в НДР батька Антонова перевели до Білорусі, тут він виріс і почав свою музикальну кар'єру.

У 1969 році Антонова запросили на роботу до популярного ленінградського ВІА "Поющие гитары" як інструменталіста-клавішника.

Юрій Антонов Pinterest

З цього моменту Антонов вперше стає вокалістом і поступово набуває популярності як автор і виконавець пісень. Особливим хітом стала пісня "Для меня нет тебя прекрасней".

1971 року Юрій Антонов переїхав до Москви, де він виступав і записував пісні спільно з іншими колективами: "Я вспоминаю", "Двадцать лет спустя", "Море", "Белый теплоход", "Я иду тебе на встречу", "Поверь в мечту", "От печали до радости" та інші.

Після цього Антоно відправився до Фінляндії на запрошення "Поларворкс Мюзік" для запису альбому. З того часу артист став записувати диски у своїй власній студії, він працював з багатьма зірками естради і отримав безліч звань і нагород.

Серед них: народний артист Чечено-Інгушетії, народний артист Росії, заслужений діяч мистецтв, кілька премій "Овація" та інші.

Юрій Антонов і співачка Валерія телеканал Росія 1

В останні кілька років Юрій Антонов не дає сольних концертів, не їздить на гастролі і відмовляється від корпоративів навіть за шалені гонорари, кажучи, що зараз йому у задоволення "просто не працювати".

При цьому, як відомо, Антонов є найдорожчим артистом на корпоративах у Росії. Його виступ коштує близько 250 тисяч доларів, проте музикант вкрай рідко погоджується на виступи.

Зараз артист живе в побудованому власними руками заміському домі, насолоджуючись природою. Разом з ним живуть десятки собак і кішок: Юрій Антонов давно відомий своєю любов'ю до тварин.

Останнім часом артист майже не виходить з дому через сильний біль – у співака хворе коліно. На останніх фото Антонов виглядає помітно втомленим і змученим через хворобу.

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