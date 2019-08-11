"Юрі заплатили": блогер з РФ розкритикувала Дудя через участь в мітингу в Москві

У суботу, 10 серпня, в Москві пройшла чергова акція протесту через відмову в реєстрації опозиційних кандидатів на вибори в Мосміськдуму. Одним з учасників мітингу став російський журналіст Юрій Дудь.

Популярний російський блогер Олена Міро розкритикувала журналіста за це і заявила, що йому заплатили за участь в акції.

"Юрій Дудь покликав вчора своїх фоловерів на мітинг на Сахарова. Сам прийшов, зробив фото, обернувшись в прапор. Однак через п'ять хвилин Юра вже звалив, щоб брати участь в рок-фестивалі, організованому, здається, на гроші московської мерії. Не встигнувши відзначитися, хлопчик вже звалив. Хтось зрозуміє Юру. Скаже, гроші ж заплатили. Ось він по совісті - відвідав мітинг, а за грошима - на фестиваль. Але ось і тут теж біда - кажуть, Юркові і за мітинг заплатили. І називають суму в 2,5 мільйона рублів", - написала Міро.

Вона зазначила, що іншим зоряним учасникам мітингу також заплатили.

"І ні, я Юру не засуджую. Популярність його вже в минулому, а гроші потрібні. Як потрібні вони реперу Оксімірону, відеоблогеці, що відвідала Держдуму, колишньому хорошому журналісту Парфьонову та іншим фейсам. Все з цими "хедлайнерами" давно зрозуміло. Хто платить, той і танцює їх", - додала Міро.

Оксімірон приїхав на акцію на проспекті Сахарова. На футболці у нього написано "Свободу Єгору Жукову". Фото: МБХ медіа pic.twitter.com/PcPUTxwEkh - МБХ Медіа (@MBKhMedia) August 10, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Акції протесту в Москві почалися після того, як міська виборча комісія відмовилася реєструвати кандидатами на вибори в Мосміськдуму 18 незалежних кандидатів, в тому числі, соратників опозиціонера Олексія Навального.

У суботу, 27 липня, в Москві зібрався мирний мітинг. Силовики жорстко розігнали учасників акції: людей штовхали і били кийками, заламували руки, тягнули по асфальту.

У Раді Європи засудили Росію за масові затримання і жорстокий розгін мітингу.

МЗС України назвало Росію країною-ізгоєм за насильство над учасниками мирного протесту.

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