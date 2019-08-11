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"Юрі заплатили": блогер з РФ розкритикувала Дудя через участь в мітингу в Москві

1.9т Читати матеріал російською

У суботу, 10 серпня, в Москві пройшла чергова акція протесту через відмову в реєстрації опозиційних кандидатів на вибори в Мосміськдуму. Одним з учасників мітингу став російський журналіст Юрій Дудь.

Популярний російський блогер Олена Міро розкритикувала журналіста за це і заявила, що йому заплатили за участь в акції.

"Юрі заплатили": блогер з РФ розкритикувала Дудя через участь в мітингу в Москві
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"Юрій Дудь покликав вчора своїх фоловерів на мітинг на Сахарова. Сам прийшов, зробив фото, обернувшись в прапор. Однак через п'ять хвилин Юра вже звалив, щоб брати участь в рок-фестивалі, організованому, здається, на гроші московської мерії. Не встигнувши відзначитися, хлопчик вже звалив. Хтось зрозуміє Юру. Скаже, гроші ж заплатили. Ось він по совісті - відвідав мітинг, а за грошима - на фестиваль. Але ось і тут теж біда - кажуть, Юркові і за мітинг заплатили. І називають суму в 2,5 мільйона рублів", - написала Міро.

Вона зазначила, що іншим зоряним учасникам мітингу також заплатили.

"І ні, я Юру не засуджую. Популярність його вже в минулому, а гроші потрібні. Як потрібні вони реперу Оксімірону, відеоблогеці, що відвідала Держдуму, колишньому хорошому журналісту Парфьонову та іншим фейсам. Все з цими "хедлайнерами" давно зрозуміло. Хто платить, той і танцює їх", - додала Міро.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Особа
Юрій Дюдь
Місце
Росія Москва
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Макарский Александр
Макарский Александр
Такие же продажные твари, як и те,шо звали кастрюль стрыбать на майдан в 1З роке
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