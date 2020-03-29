Солістка українського гурту The Hardkiss Юлія Саніна розповіла, як ледь не розлучилася з чоловіком Валом Бебко.

Так, подробицями співачка поділилася в інтерв'ю з Машею Єфросиніною для YouTube-програми "Экзамен". За словами Юлії, переломний момент в їхніх з чоловіком стосунках почався через 2-3 роки після народження сина. Тоді пара стала віддалятися один від одного. Саніна зізналася, що в той момент вони начебто перестали один одного чути і пропав блиск в очах (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Юлія Саніна і Вал Бебко Фото: instagram/the_hardkiss

"Тоді здавалося, що все зруйнується, а цього не можна було допустити. Втративши відносини, ми крім того, що втрачаємо сім'ю, ми могли також втратити й гурт, над яким разом працюємо. Я боялася, що все закінчиться в усіх сферах, тому що зараз все зав'язано на нашому коханні... А потім – просто немає іскри в очах", – сказала Юлія.

Співачка також додала, що коли вони з чоловіком зрозуміли, що почали втомлюватися один від одного – вирішили відверто поговорити. Після цього пара стала працювати над своїми відносинами.

Юлія Саніна і Вал Бебко з сином Фото: instagram/the_hardkiss

"Коли ти розумієш, що немає іскри в очах, коли просто втома від усього, від усіх і один від одного, що найжахливіше. Коли немає підтримки і коли вже просто все одно. І тоді ми зрозуміли: потрібно щось змінювати, або закінчувати. І ми вирішили, що потрібно міняти. І вже через тиждень після роботи над відносинами все змінилося", – підсумувала Саніна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зірка Instagram Оксана Самойлова підігріла чутки про розлучення з чоловіком, українським репером Джиганом.

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