Якубовичу зробили термінову операцію на серці

Ведучий шоу "Поле чудес" Леонід Якубович потрапив до лікарні, де йому була проведена операція на серці.

Якубовичу поставили кардіостимулятор в одній з московських клінік, пише Telegram-канал "112".

РІА

У лікарню 74-річний артист звернувся через порушення ритму серця кілька днів тому, йому відразу ж провели операцію, втручання пройшло добре і вже через день його виписали з лікарні, телеведучий буде спостерігатися у лікарів амбулаторно.

ВокругТВ

Як раніше писав OBOZREVATEL, Якубович повернувся з відпочинку в Чорногорії в інвалідному кріслі. Чоловік пошкодив коліно в басейні. Незважаючи на травму, він продовжує готуватися до зйомок програми.

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