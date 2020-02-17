Рятував Якубович: у Росії у відомого телеведучого трапився напад на прем'єрі фільму

Російський телеведучий Дмитро Дібров у понеділок, 17 лютого, був екстрено госпіталізований у Москві.

Його доставили до Боткінської лікарні прямо з прем'єри фільму Єгора Кончаловського "На Місяці" в кінотеатрі "Жовтень", пише "Комсомольская правда".

Відзначається, що Дібров перебував у гарному настрої. Він спокійно спілкувався з колегами. Несподівано у телеведучого трапився напад епілепсії, після якого Дібров знепритомнів. На місце викликали бригаду швидкої допомоги.

Якубович та Дібров allstars.pp.ru

Все трапилося в кафе кінотеатру. Дібров у цей момент говорив ыз колегою Леонідом Якубовичем. Коли Дмитру стало погано, ведучий "Поля чудес" почав рятувати друга – командував принести рушники і тримати його. Якубович відправився з Дібровим і в лікарню.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російську актрису Людмилу Максакову госпіталізували в Москві через глаукому.

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