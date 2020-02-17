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17 лютого • оновлено в 22:32
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Рятував Якубович: у Росії у відомого телеведучого трапився напад на прем'єрі фільму

2.4т
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Російський телеведучий Дмитро Дібров у понеділок, 17 лютого, був екстрено госпіталізований у Москві.

Його доставили до Боткінської лікарні прямо з прем'єри фільму Єгора Кончаловського "На Місяці" в кінотеатрі "Жовтень", пише "Комсомольская правда".

Відзначається, що Дібров перебував у гарному настрої. Він спокійно спілкувався з колегами. Несподівано у телеведучого трапився напад епілепсії, після якого Дібров знепритомнів. На місце викликали бригаду швидкої допомоги.

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Якубович та Дібров

Якубович та Дібров

allstars.pp.ru

Все трапилося в кафе кінотеатру. Дібров у цей момент говорив ыз колегою Леонідом Якубовичем. Коли Дмитру стало погано, ведучий "Поля чудес" почав рятувати друга – командував принести рушники і тримати його. Якубович відправився з Дібровим і в лікарню.

Якубович врятував Дмитра Діброва від нападу

Якубович врятував Дмитра Діброва від нападу

ТВ Центр

Дмитру Діброву стало зле на прем'єрі фільму

Дмитру Діброву стало зле на прем'єрі фільму

ТВ Центр

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російську актрису Людмилу Максакову госпіталізували в Москві через глаукому.

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Автор
Ірина Кулініч
Особи
Дмитро Дібров Леонід Якубович
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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