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23 січня • оновлено в 18:24
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Яку роль Данила Перов зіграв в серіалі "Універ"

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Російський актор Данило Перов, про смерть якого стало відомо в середу, 22 січня, зіграв епізодичну роль в серіалі "Універ".

Зокрема, Перов з'явився в одному з епізодів телесеріалу, зігравши роль податкового інспектора.

Яку роль Данила Перов зіграв в серіалі "Універ"

Данила Перов – син відомої російської актриси Раїси Рязанової. Крім "Універу", він також грав в таких серіалах, як "Марш Турецького", "Леді Бомж", "Завжди говори завжди".

Повідомляється, що Перов помер через відірвавшийся тромб.

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