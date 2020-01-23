Яку роль Данила Перов зіграв в серіалі "Універ"

Російський актор Данило Перов, про смерть якого стало відомо в середу, 22 січня, зіграв епізодичну роль в серіалі "Універ".

Зокрема, Перов з'явився в одному з епізодів телесеріалу, зігравши роль податкового інспектора.

Данила Перов – син відомої російської актриси Раїси Рязанової. Крім "Універу", він також грав в таких серіалах, як "Марш Турецького", "Леді Бомж", "Завжди говори завжди".

Повідомляється, що Перов помер через відірвавшийся тромб.

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