"Який він старий!" Тодоренко нарвалася на критику мережі за фото з Топаловим

Українська телеведуча Регіна Тодоренко показала шанувальникам нове фото зі своїм чоловіком Владом Топаловим.

Знімок з'явився на сторінці співачки в Instagram. Пара постала в строгих образах і позує, обнявшись.

Топалов одягнений у костюм і сорочку з краваткою, Тодоренко вибрала темну мереживну сукню.

instagram.com/reginatodorenko

"Обожнюю вас", "Стильні", "Дуже красива і гармонійна пара", – відзначили в коментарях фанати.

Водночас деякі користувачі мережі розкритикували подружжя. "У Регіни жахливе вбрання... Може, це і модно, але чоловік у неї одягається більш стильно. Її одягають весь час як стареньку", "Регіна, ну немає в твоїх очах любові", "Який він старий", "Топалов молодий дідок", – написали фоловери.

Влад Топалов і Регіна Тодоренко instagram.com/reginatodorenko

Як повідомляв OBOZREVATEL:

5 грудня Регіна народила первістка від Влада Топалова.

Через декілька місяців після пологів пара розкрила ім'я сина. Хлопчика назвали Михайлом на честь батька Топалова. Самі ж батьки називають сина Майклом.

У травні 2019 року Регіна розповіла, що вони з Владом мають намір пишно відсвяткувати весілля.

3 липня в Сорренто, Італія, відбулося пишне весілля, на якому були присутні багато гостей. Пізніше в мережі показали фото з довгоочікуваної урочистості.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.