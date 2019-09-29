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30 вересня • оновлено в 06:02
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"Який він старий!" Тодоренко нарвалася на критику мережі за фото з Топаловим

32.2т Читати матеріал російською

Українська телеведуча Регіна Тодоренко показала шанувальникам нове фото зі своїм чоловіком Владом Топаловим.

Знімок з'явився на сторінці співачки в Instagram. Пара постала в строгих образах і позує, обнявшись.

Топалов одягнений у костюм і сорочку з краваткою, Тодоренко вибрала темну мереживну сукню.

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"Який він старий!" Тодоренко нарвалася на критику мережі за фото з Топаловим

instagram.com/reginatodorenko

"Обожнюю вас", "Стильні", "Дуже красива і гармонійна пара", – відзначили в коментарях фанати.

Водночас деякі користувачі мережі розкритикували подружжя. "У Регіни жахливе вбрання... Може, це і модно, але чоловік у неї одягається більш стильно. Її одягають весь час як стареньку", "Регіна, ну немає в твоїх очах любові", "Який він старий", "Топалов молодий дідок", – написали фоловери.

"Який він старий!" Тодоренко нарвалася на критику мережі за фото з Топаловим
"Який він старий!" Тодоренко нарвалася на критику мережі за фото з Топаловим
"Який він старий!" Тодоренко нарвалася на критику мережі за фото з Топаловим
"Який він старий!" Тодоренко нарвалася на критику мережі за фото з Топаловим
"Який він старий!" Тодоренко нарвалася на критику мережі за фото з Топаловим
"Який він старий!" Тодоренко нарвалася на критику мережі за фото з Топаловим
"Який він старий!" Тодоренко нарвалася на критику мережі за фото з Топаловим
"Який він старий!" Тодоренко нарвалася на критику мережі за фото з Топаловим
"Який він старий!" Тодоренко нарвалася на критику мережі за фото з Топаловим
"Який він старий!" Тодоренко нарвалася на критику мережі за фото з Топаловим

Влад Топалов і Регіна Тодоренко

Влад Топалов і Регіна Тодоренко

instagram.com/reginatodorenko

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Особи
Регіна Тодоренко Влад Топалов
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес фотографии Новини Росії
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Какая тут может быть критика???это их личное дело кого любить и с кем жить,ей нравиться ему тоже ну и молодцы))))
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