"Який він старий!" Тодоренко нарвалася на критику мережі за фото з Топаловим

Українська телеведуча Регіна Тодоренко показала шанувальникам нове фото зі своїм чоловіком Владом Топаловим.
Знімок з'явився на сторінці співачки в Instagram. Пара постала в строгих образах і позує, обнявшись.
Топалов одягнений у костюм і сорочку з краваткою, Тодоренко вибрала темну мереживну сукню.
instagram.com/reginatodorenko
"Обожнюю вас", "Стильні", "Дуже красива і гармонійна пара", – відзначили в коментарях фанати.
Водночас деякі користувачі мережі розкритикували подружжя. "У Регіни жахливе вбрання... Може, це і модно, але чоловік у неї одягається більш стильно. Її одягають весь час як стареньку", "Регіна, ну немає в твоїх очах любові", "Який він старий", "Топалов молодий дідок", – написали фоловери.
Влад Топалов і Регіна Тодоренко
instagram.com/reginatodorenko
Як повідомляв OBOZREVATEL:
5 грудня Регіна народила первістка від Влада Топалова.
Через декілька місяців після пологів пара розкрила ім'я сина. Хлопчика назвали Михайлом на честь батька Топалова. Самі ж батьки називають сина Майклом.
У травні 2019 року Регіна розповіла, що вони з Владом мають намір пишно відсвяткувати весілля.
3 липня в Сорренто, Італія, відбулося пишне весілля, на якому були присутні багато гостей. Пізніше в мережі показали фото з довгоочікуваної урочистості.
Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!
Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.