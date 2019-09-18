"Які гарнюні!" Архівне фото зірки "Кварталу" зворушило мережу

Зірка "95 Кварталу", учасниця шоу "Танці з зірками" Олена Кравець зустріла з чоловіком Сергієм вже 17 річницю шлюбу.

Телеканал "1+1" в Instagram через радісну нагоду оприлюднив архівне фото подружжя, на якому вони виглядають зовсім молодими й щасливими.

На кадрах коротко стрижена Кравець позувала у весільній сукні та фаті, тримаючи в руках трубу. Поруч стояв щасливий Сергій, взявши в руки тубу, яка йому більше відповідала за розміром.

Архівне весільне фото Олени Кравець та Сергія instagram / 1plus1_ua

Раритетне фото викликало ажіотаж у коментарях. Воно набрало більше 24 тисяч відміток "подобається" і масу коментарів. Шанувальники привітали подружню пару з річницею.

Олена Кравець та Сергій з музичними інструментами instagram / 1plus1_ua

"Які гарнюні", "Гарна пара", "Оленку Кравець та її чоловіка вітаю! Вона і не змінюється, все така ж гарна й усміхнена", "А Олені хіба не 17", – написали в коментарях.

У Олени та Сергія народилося в шлюби троє дітей. Першою дитиною стала дочка Маша, якій зараз 16 років. Також у них народилися двійнята Ваня і Катя, яким виповнилося 3 роки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за кілька днів до цієї події в рядах "кварталівців" було ще одне свято. Артист Юрій Крапов відсвяткував 46-ий день народження.

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