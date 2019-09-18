Головна Новини
19 вересня • оновлено в 02:00
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Які гарнюні!" Архівне фото зірки "Кварталу" зворушило мережу

618 Читати матеріал російською

Зірка "95 Кварталу", учасниця шоу "Танці з зірками" Олена Кравець зустріла з чоловіком Сергієм вже 17 річницю шлюбу.

Телеканал "1+1" в Instagram через радісну нагоду оприлюднив архівне фото подружжя, на якому вони виглядають зовсім молодими й щасливими.

На кадрах коротко стрижена Кравець позувала у весільній сукні та фаті, тримаючи в руках трубу. Поруч стояв щасливий Сергій, взявши в руки тубу, яка йому більше відповідала за розміром.

Архівне весільне фото Олени Кравець та Сергія

Архівне весільне фото Олени Кравець та Сергія

instagram / 1plus1_ua

Новини
"Танці з зірками-2019": Кравець з "95 Кварталу" вразила мережу першим танцем

Раритетне фото викликало ажіотаж у коментарях. Воно набрало більше 24 тисяч відміток "подобається" і масу коментарів. Шанувальники привітали подружню пару з річницею.

Олена Кравець та Сергій з музичними інструментами

Олена Кравець та Сергій з музичними інструментами

instagram / 1plus1_ua

"Які гарнюні", "Гарна пара", "Оленку Кравець та її чоловіка вітаю! Вона і не змінюється, все така ж гарна й усміхнена", "А Олені хіба не 17", – написали в коментарях.

У Олени та Сергія народилося в шлюби троє дітей. Першою дитиною стала дочка Маша, якій зараз 16 років. Також у них народилися двійнята Ваня і Катя, яким виповнилося 3 роки.

"Які гарнюні!" Архівне фото зірки "Кварталу" зворушило мережу
"Які гарнюні!" Архівне фото зірки "Кварталу" зворушило мережу
"Які гарнюні!" Архівне фото зірки "Кварталу" зворушило мережу
"Які гарнюні!" Архівне фото зірки "Кварталу" зворушило мережу

Як повідомляв OBOZREVATEL, за кілька днів до цієї події в рядах "кварталівців" було ще одне свято. Артист Юрій Крапов відсвяткував 46-ий день народження.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Особи
Сергій Кравець Олена Кравець
Місце
Україна
Теги
95 Квартал весілля
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel