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13 січня • оновлено в 11:42
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"Які дорослі": Джанабаєва перестала приховувати дітей від Меладзе

3.9т
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Російська співачка і екс-солістка гурту "ВІА Гра" Альбіна Джанабаєва вперше за довгий час показала синів від співака Валерія Меладзе.

Так, новим відео зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Альбіна Джанабаєва і Валерій Меладзе

Альбіна Джанабаєва і Валерій Меладзе

Instagram @albinadzhanabaeva

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На ролику хлопці – 15-річний Костя і п'ятирічний Лука – гуляють засніженою вулицею.

Незважаючи на те, що на відео неможливо роздивитися обличчя синів, шанувальники все одно зраділи рідкісній сімейній публікації.

У коментарях багато фанатів відзначили, що голос старшого сина дуже схожий на татів.

"Які дорослі": Джанабаєва перестала приховувати дітей від Меладзе
"Які дорослі": Джанабаєва перестала приховувати дітей від Меладзе
"Які дорослі": Джанабаєва перестала приховувати дітей від Меладзе
"Які дорослі": Джанабаєва перестала приховувати дітей від Меладзе
"Які дорослі": Джанабаєва перестала приховувати дітей від Меладзе
"Які дорослі": Джанабаєва перестала приховувати дітей від Меладзе

Примітно, що Альбіна і Валерій довгий час приховували не тільки своїх синів, але і свої відносини. Однак, якщо останнім часом пара стала регулярно з'являтися разом на публіці, то своїх дітей вони, як і раніше, намагаються захистити від публічності.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Альбіна Джанабаєва розповіла, чому припинила співпрацю з продюсером Костянтином Меладзе, який є братом її чоловіка Валерія Меладзе. За словами співачки, Костянтин був не в змозі "продюсувати її в повній мірі".

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Автор
Анна Міхно
Особи
Валерій Меладзе Альбіна Джанабаєва
Місце
Росія
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