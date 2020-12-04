Як знаменитості готуються до Нового року: з'явилися атмосферні фото

Зовсім скоро настане довгоочікуваний Новий 2021 рік, тому багато зарубіжних знаменитостей вже щосили готуються до свята. Зірки активно прикрашають будинки, ставлять ялинки та повністю створюють новорічну атмосферу.

Так, відомі виконавиці, актори, моделі та інші відомі особистості за допомогою святкових прикрас закликають людей піднімати собі настрій. Як знаменитості прикрасили свої будинки – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Модель разом із сім'єю вже підготувалася до зимових свят. Вона створила казкову атмосферу в себе вдома.

Перша леді США поділилася з шанувальниками атмосферними знімками, на яких показала прикрашений Білий дім.

Супермодель також підготувалася до зустрічі Нового року і вже поставила вдома ялинку, яку прикрасила гірляндами і кульками.

Співачка поставила у себе вдома невелику ялинку, яку прикрасила яскравими гірляндами і невеликими іграшками.

Співачка показала шанувальникам зворушливе фото з коханим, на якому вони позують на тлі гарної ялинки.

Телезірка вирішила повністю прикрасити будинок до новорічних свят. Вона показала, як виглядає її святкова ялинка і прикрашена веранда. У мережі користувачі захопилися казковою атмосферою.

"Це просто чудово!", "Ваш будинок такий гарний!", "Так приголомшливо! Різдвяна країна чудес", – пишуть у коментарях.

Відома модель у своєму будинку поставила високу ялинку з яскравими гірляндами, на тлі якої позувала в красивому образі.

Американська бізнеследі в своєму великому будинку поставила пухнасту ялинку, яку прикрашають іграшки та величезна зірка на верхівці.

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