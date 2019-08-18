"Як з похмілля": Шейк приголомшила мережу зовнішнім виглядом

Російська модель Ірина Шейк, яка нещодавно розлучилася з батьком своєї дочки актором Бредлі Купером, приголомшила мережу новим фото.

Так, вона розмістила на своїй сторінці в Instagram знімок в жовтій сукні і неприродній позі.

"Фото не дуже", "Відразу згадала фільм жахів "Дзвінок", "Схоже на постер фільму жахів", "Як з похмілля", "Кадр зробили жахливий", "Чому ти така страшненька?", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, відносини Бредлі Купера і Ірини Шейк тривали чотири роки. Про те, що вони розлучилися, стало відомо в травні.

Криза в сім'ї знаменитостей назріла ще в 2018-му, після того як Купер почав працювати над фільмом "Зірка народилася". У картині він зіграв роль закоханого в героїню Леді Гаги музиканта. Саме під час зйомок, на думку інсайдерів, актор закрутив роман зі співачкою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, росіяни почали труїти Гагу через Ірину Шейк.

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