Головна Новини
14 січня • оновлено в 16:38
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Як Юсіф Ейвазов потрапив в скандал і хто така Рузан Манташян

440
Читати матеріал російською

Чоловік співачки Анни Нетребко, азербайджанський оперний співак Юсіф Ейвазов днями потрапив в скандал.

Портал Forumopera.com повідомив, що Ейвазов нібито відмовився виступати в SemperOperaball на відкритті Дрезденського оперного балу 7 лютого на одній сцені з вірменської співачкою Рузан Манташян - з політичних мотивів.

Сам Ейвазов в Інстаграм вже назвав повідомлення Forumopera "непрофесійним і ідіотським".

Як Юсіф Ейвазов потрапив в скандал і хто така Рузан Манташян

Також в заяві на сторінці Ейвазова в Інстаграм зазначається, що "Оперний театр ніколи не укладав контракту з Рузан Манташян на виступ в SemperOperaball 7 лютого 2020 року, а Юсіф Ейвазов ніколи не будував співпрацю зі своїми колегами, грунтуючись на їх походженні".

SemperOperaball рішуче спростовує звинувачення проти Юсиф Ейвазова Організатори SemperOperaball рішуче відкидають обiвіненіе в тому, що причиною, по якій співачка Руза Манташьян не виступить на 15-му SemperOperaball 7 лютого 2020 року, є її національність. За заявами деяких представників ЗМІ стверджувалося, що азербайджанський тенор Юсиф Ейвазов, який виступить на гала-концерті в Дрезденському оперному театрі, відмовився виступати спільно з вірменської співачкою в SemperOperaball через її походження. Художній керівник SemperOperaball Ханс-Йоахім Фрей, однак, рішуче засудив звинувачення, оголосивши їх наклепом і наклепом. Оперний театр ніколи не укладав контракту з Руза Манташьян на виступ в SemperOperaball 7 лютого 2020 року. Також і Юсиф Ейвазов ніколи не будував співпрацю зі своїми колегами, грунтуючись на їх походження. Передбачається, що мали місце деякі непорозуміння в комунікації з агентством пані Манташьян. "Привабливість SemperOperaball полягає саме в тому, що протягом багатьох років в програмі балу бере участь найбільш широкий спектр артистів з різних країн, включаючи Вірменію", - сказав Ханс-Йоахім Фрей, додавши, що "бал відомий своїм космополітизмом. Всі заяви іншого роду не відповідають дійсності. Юсиф Ейвазов користується великою повагою, особливо як космополітичне артист і чесна людина ". PS: Дорогі друзі, я азербайджанець і у мене є абсолютно чітке бачення і думку з ситуації, що склалася між Азербайджаном і Вірменією, але мої політичні погляди ніколи не зачіпають мою професію і колег по сцені. Чому свідчить той факт, що я неодноразово виходив на сцену з Марією Гулегіною і Геворгом Акопяном в Великому театрі. Тому довіряйте перевіреної інформації і не поширюйте провокації дальше.НЕ ПІДДАВАЙТЕСЯ ПРОВОКАЦІЇ!

Публікація від Yusif Eyvazov Tenor Official (@yusif_eyvazov_official)

Forumopera.com - створений в 1999 році бельгійський франкомовний інтернет-журнал, присвячений опері.

У них на сайті, не дивлячись на спростування з боку Ейвазова, скандальне повідомлення так і залишається.

Як Юсіф Ейвазов потрапив в скандал і хто така Рузан Манташян

Рузан Манташян, судячи з її Інстаграм, зараз відпочиває – катається на лижах з подругою.

It's that time of the year ❤️ #qualitytime #besties

Публікація від Ruzan Mantashyan (@ruzanmantashyan)

Як зазначається на її сайті, Рузан Манташян була фіналістом Міжнародного конкурсу вокалістів імені Франсиско Вінаса в Барселоні і виграла спеціальний приз конкурсу.

Вона також виграла конкурс Тотідаль Монте в ролі Мюзетти.

У 2018 році Рузан Манташян вийшла заміж за київського тенора Олексія Пальчикова.

Скандал з Юсіф Ейвазовим вона поки ніяк не коментувала.

Зате про скандал зробила пост в Фейсбук її подруга, яка з нею зараз катається на лижах.

"Про таку рекламу можна тільки мріяти, Руза джан!" - пишуть у коментарях.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги