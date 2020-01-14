Як Юсіф Ейвазов потрапив в скандал і хто така Рузан Манташян

Чоловік співачки Анни Нетребко, азербайджанський оперний співак Юсіф Ейвазов днями потрапив в скандал.
Портал Forumopera.com повідомив, що Ейвазов нібито відмовився виступати в SemperOperaball на відкритті Дрезденського оперного балу 7 лютого на одній сцені з вірменської співачкою Рузан Манташян - з політичних мотивів.
Сам Ейвазов в Інстаграм вже назвав повідомлення Forumopera "непрофесійним і ідіотським".
Також в заяві на сторінці Ейвазова в Інстаграм зазначається, що "Оперний театр ніколи не укладав контракту з Рузан Манташян на виступ в SemperOperaball 7 лютого 2020 року, а Юсіф Ейвазов ніколи не будував співпрацю зі своїми колегами, грунтуючись на їх походженні".
SemperOperaball рішуче спростовує звинувачення проти Юсиф Ейвазова Організатори SemperOperaball рішуче відкидають обiвіненіе в тому, що причиною, по якій співачка Руза Манташьян не виступить на 15-му SemperOperaball 7 лютого 2020 року, є її національність. За заявами деяких представників ЗМІ стверджувалося, що азербайджанський тенор Юсиф Ейвазов, який виступить на гала-концерті в Дрезденському оперному театрі, відмовився виступати спільно з вірменської співачкою в SemperOperaball через її походження. Художній керівник SemperOperaball Ханс-Йоахім Фрей, однак, рішуче засудив звинувачення, оголосивши їх наклепом і наклепом. Оперний театр ніколи не укладав контракту з Руза Манташьян на виступ в SemperOperaball 7 лютого 2020 року. Також і Юсиф Ейвазов ніколи не будував співпрацю зі своїми колегами, грунтуючись на їх походження. Передбачається, що мали місце деякі непорозуміння в комунікації з агентством пані Манташьян. "Привабливість SemperOperaball полягає саме в тому, що протягом багатьох років в програмі балу бере участь найбільш широкий спектр артистів з різних країн, включаючи Вірменію", - сказав Ханс-Йоахім Фрей, додавши, що "бал відомий своїм космополітизмом. Всі заяви іншого роду не відповідають дійсності. Юсиф Ейвазов користується великою повагою, особливо як космополітичне артист і чесна людина ". PS: Дорогі друзі, я азербайджанець і у мене є абсолютно чітке бачення і думку з ситуації, що склалася між Азербайджаном і Вірменією, але мої політичні погляди ніколи не зачіпають мою професію і колег по сцені. Чому свідчить той факт, що я неодноразово виходив на сцену з Марією Гулегіною і Геворгом Акопяном в Великому театрі. Тому довіряйте перевіреної інформації і не поширюйте провокації дальше.НЕ ПІДДАВАЙТЕСЯ ПРОВОКАЦІЇ!
Forumopera.com - створений в 1999 році бельгійський франкомовний інтернет-журнал, присвячений опері.
У них на сайті, не дивлячись на спростування з боку Ейвазова, скандальне повідомлення так і залишається.
Рузан Манташян, судячи з її Інстаграм, зараз відпочиває – катається на лижах з подругою.
It's that time of the year ❤️ #qualitytime #besties
Як зазначається на її сайті, Рузан Манташян була фіналістом Міжнародного конкурсу вокалістів імені Франсиско Вінаса в Барселоні і виграла спеціальний приз конкурсу.
Вона також виграла конкурс Тотідаль Монте в ролі Мюзетти.
У 2018 році Рузан Манташян вийшла заміж за київського тенора Олексія Пальчикова.
Скандал з Юсіф Ейвазовим вона поки ніяк не коментувала.
Зате про скандал зробила пост в Фейсбук її подруга, яка з нею зараз катається на лижах.
"Про таку рекламу можна тільки мріяти, Руза джан!" - пишуть у коментарях.
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