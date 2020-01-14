Як Юсіф Ейвазов потрапив в скандал і хто така Рузан Манташян

Чоловік співачки Анни Нетребко, азербайджанський оперний співак Юсіф Ейвазов днями потрапив в скандал.

Портал Forumopera.com повідомив, що Ейвазов нібито відмовився виступати в SemperOperaball на відкритті Дрезденського оперного балу 7 лютого на одній сцені з вірменської співачкою Рузан Манташян - з політичних мотивів.

Сам Ейвазов в Інстаграм вже назвав повідомлення Forumopera "непрофесійним і ідіотським".

Також в заяві на сторінці Ейвазова в Інстаграм зазначається, що "Оперний театр ніколи не укладав контракту з Рузан Манташян на виступ в SemperOperaball 7 лютого 2020 року, а Юсіф Ейвазов ніколи не будував співпрацю зі своїми колегами, грунтуючись на їх походженні".

Forumopera.com - створений в 1999 році бельгійський франкомовний інтернет-журнал, присвячений опері.

У них на сайті, не дивлячись на спростування з боку Ейвазова, скандальне повідомлення так і залишається.

Рузан Манташян, судячи з її Інстаграм, зараз відпочиває – катається на лижах з подругою.

Як зазначається на її сайті, Рузан Манташян була фіналістом Міжнародного конкурсу вокалістів імені Франсиско Вінаса в Барселоні і виграла спеціальний приз конкурсу.

Вона також виграла конкурс Тотідаль Монте в ролі Мюзетти.

У 2018 році Рузан Манташян вийшла заміж за київського тенора Олексія Пальчикова.

Скандал з Юсіф Ейвазовим вона поки ніяк не коментувала.

Зате про скандал зробила пост в Фейсбук її подруга, яка з нею зараз катається на лижах.

"Про таку рекламу можна тільки мріяти, Руза джан!" - пишуть у коментарях.

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