Як виглядають легенди "Що? Де? Коли?" сьогодні: Друзь, Поташов, Бурда та інші

У 2020 році виповнюється 45 років з тих пір, як перший випуск гри інтелектуального клубу "Що? Де? Коли?" вийшов на екрани колишнього СРСР.

Найвідомішими гравцями клубу стали Олександр Друзь, Максим Поташов, Борис Бурда, Ігор Кондратюк, Ілля Новіков та багато інших. Як зараз виглядають зірки легендарної гри – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Олександр Друзь

фото: ukr.media

64-річний Олександр Друзь – володар призу "Діамантова сова", шестиразовий володар призу "Кришталева сова", директор Санкт-Петербурзької філії "Що? Де? Коли?". Вперше з'явився в ефірі гри в 1981 році. З тих пір грає практично без перерв, що є рекордом. За освітою він інженер, займався будівельним бізнесом, викладав у школі, був керівником телепрограм петербурзького каналу "СТО". Кілька років тому легенда клубу вийшов на пенсію. Обидві дочки знавця, Інна та Марина, успішно грали в "Що? Де? Коли?".

Максим Поташов

24smi.org

Максим Поташов – магістр гри "Що? Де? Коли?", чотириразовий володар призу "Кришталева сова". За підсумками загального глядацького голосування 2000 року був визнаний кращим гравцем за всі роки існування "Що? Де? Коли?". За професією – математик, маркетолог, бізнес-тренер. Займається консалтингом в області продажів, регулярно проводить семінари та тренінги. Поташову зараз 50 років.

Михайло Барщевський

wikipedia.org

Заслужений юрист Росії, 64-річний Михайло Барщевський є активним учасником "Що? Де? Коли?". З 1994 по 2000 рік він стежив за дотриманням правил, виступав також у якості захисника інтересів знавців, а потім став хранителем традицій клубу. У крісло знавця Барщевський вперше сів тільки 2002 року а в листопаді 2015-го команда Барщевського виграла у телеглядачів.

Андрій Козлов

24smi.org

Андрій Козлов – російський телеведучий, режисер і продюсер, гравець, капітан і магістр клубу "Що? Де? Коли?". Дебютував у 1989 році. Грав тільки як капітан команди протягом 30 років, за цей час через команду пройшли знамениті ерудити: Борис Бурда, Максим Поташов, Федір Двинятін, Ігор Кондратюк, Олександр Друзь, Олексій Капустін. Відомо, що Кондратюк став для Андрія одним з найближчих друзів. Лише один раз Козлов не був присутній на грі, в 2004 році, в день, коли у нього стався мікроінсульт. Зараз гравцеві "Що? Де? Коли?" 59 років.

Олексій Блінов

instagram.com/blinov_officiall

Вперше з'явився в грі 1991 року. Тоді він працював майстром на Ленінградському трикотажному об'єднанні. Грав тільки в якості капітана команди. Дочка – Альона Блінова, також знавець телевізійного клубу "Що? Де? Коли?". З 2011 року Олексій Блінов не сідає за ігровий стіл, але залишається почесним членом клубу. Працював у банківській сфері, а також піар-директором футбольного клубу "Зеніт", за який уболіває багато років. У 2017 році брав участь разом з дочкою в телепередачі "Хто хоче стати мільйонером" і виграв 400 тисяч рублів

Федір Двинятін

"Полит.ру"

51-річний вчений, філолог-русист Федір Двинятін – володар чотирьох "Кришталевих сов", грав у клубі протягом 15 років. Вперше в програмі "Що? Де? Коли?" з'явився в 1990 році. Став особливо відомим після того, як команда КВН з Москви вирішила назватися "Федір Двинятін". З 47 ігор, у яких брав участь Двинятін, його команда виграла 33. Вчений двічі вигравав червоний піджак безсмертя. Остання для Двинятіна гра відбулася 24 грудня 2005 року. Зараз Федір Двинятін продовжує викладати, при цьому не з'являючись на телебаченні.

Ілля Новіков

Teleprogramma.pro

37-річний юрист Ілля Новіков, яких представляв у російських судах інтереси багатьох українських політв'язнів, – найяскравіша зірка "Що? Де? Коли" останнього десятиліття. До інтелектуального клубу він потрапив у віці 20 років, володар двох "Кришталевих сов" і однієї "Діамантової".

Знамениті знавці-українці:

Борис Левін

Businessman.ru

59-річний Борис Левін родом з Костянтинівки Донецької області. Першу гру в "Що? Де? Коли?" зіграв у травні 1994 року, з тих пір є знавцем клубу. У 1997 році Борис Левін був визнаний найкращим знавцем гри і отримав "Малу Кришталеву сову". У 2002 році переїхав жити до Москви. Левін – відомий спортивний журналіст, за освітою – історик.

Ігор Кондратюк

TV5

Популярний український ведучий, продюсер, шоумен, 57-річний Ігор Кондратюк свого часу також був зіркою "Що? Де? Коли?". Брав участь у грі з 1985 року, володар Кришталевої сови. Телекар'єру починав на "Останкіно" – помічником ведучого Бориса Крюка в шоу "Любов з першого погляду" і "Брейн-рингу". З 1992 працює на українському телебаченні. Одружений, має трьох дітей.

Борис Бурда

wikipedia.org

Одесит, український журналіст, телеведучий, письменник, бард Борис Бурда грав в "Що? Де? Коли?" з 1990 року по 2010 рік включно. На українському телебаченні він прославився як ведучий популярних кулінарних шоу – його дружина-поетеса не вміла готувати, тому Борис майстерно опанував це мистецтво. Написав десяток кулінарних книг. Крім цього, Бурда пише пісні в авторському стилі і виступає з ними на фестивалях. Йому зараз 69 років.

Олексій Капустін

"Перший канал"

61-річний український вчений-хімік з Маріуполя Олексій Капустін грає в елітарному клубі з 1990 року в команді Андрія Козлова. У 2008 році став володарем "Кришталевої сови". Також працює в телевізійній грі "Брейн ринг" в якості редактора і автора понад 40 тисяч запитань. Завідує кафедрою в Приазовському державному технічному університеті в Маріуполі. Один з його учнів виграв світову олімпіаду з хімії. Одружений. Старший син – Ярослав, директор хімічного комбінату; молодший – Євген, аспірант університету Берклі в Каліфорнії. Весь вільний час проводить на дачі, де вирощує виноград і гігантські гриби-дощовики.

Як відомо, ведучими програми були Олександр Масляков (1976), творець телегри Володимир Ворошилов (з 1977 по 2000 рік) і Борис Крюк (з 2001 року). Володимир Ворошилов пішов з життя 10 березня 2001 року.

Володимир Ворошилов був одним з творців і ведучим телегри 24smi.org

Олександр Масляков вів "Що? Де? Коли?" в 1976-му "Вісник Кавказу"

Борис Крюк – ведучий гри з 2001 року "АіФ"

Відзначимо, у програмі ведучий не з'являється в кадрі, чутно лише його голос. Згідно з правилами гри, команда з шести "знавців" протягом однієї хвилини методом мозкового штурму повинна знайти правильну відповідь на будь-яке поставлене телеглядачами питання. За правильну відповідь очко отримує команда знавців, за неправильну – їх противники, команда телеглядачів. Перемагає команда, яка першою набрала шість очок.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що шанувальники насилу впізнають Юрія Антонова через хворобу. Останнім часом артист практично не виходить з дому через сильний біль – у співака хворе коліно.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!