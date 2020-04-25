Як виглядають доньки Полякової, Брежнєвої, Кравець та інших українських зірок: схожість вражає

У суботу, 25 квітня, у світі відзначають День доньки. Свято покликане нагадати важливість дівчаток в родині, а також підкреслити величезне значення теплих відносин з доньками.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL зробив добірку українських знаменитостей, які виховують прекрасних спадкоємиць.

Співачка Оля Полякова виховує двох прекрасних доньок – 15-річну Марію і 8-річну Алісу. Зазначимо, що старша донька артистки вражає схожістю з матір'ю не тільки зовнішністю, але і фігурою.

Оля Полякова з доньками Алісою і Машею Фото: instagram/polyakovamusic

Оля Полякова з донькою Машею Фото: instagram/polyakovamusic

Телеведуча Маша Єфросиніна разом з бізнесменом Тимуром Хромаєвим виховує 16-річну доньку Нану і шестирічного сина Олександра. Донька Єфросиніної також дуже схожа на знамениту мати.

Маша Єфросиніна з донькою Наной Фото: instagram/mashaefrosinina

Маша Єфросиніна з чоловіком і дітьми Фото: instagram/mashaefrosinina

8-річна донька співачки Ані Лорак Софія зростає копією батька, турецького бізнесмена Мурата Налчаджіоглу. Однак в ній можна помітити й риси знаменитої матері.

Ані Лорак з донькою Софією Фото: instagram/anilorak

Ані Лорак з донькою Софією Фото: instagram/anilorak

У співачки Анна Сєдокова є дві доньки – 15-річна Аліна та 8-річна Моніка. Обидві дівчинки дуже гарні та схожі на свою маму. До речі, артистка також виховує 3-річного сина Гектора.

Анна Сєдокова з донькою Аліною Фото: instagram/annasedokova

Анна Сєдокова з доньками Аліною та Монікою Фото: teleprogramma.pro

Анна Сєдокова зі старшою донькою та сином Фото: instagram/annasedokova

Співачка Світлана Лобода виховує доньок: 9-річну Єву та однорічну Тільду. І якщо схожість Єви із зірковою матір'ю хоч якось можна помітити, то обличчя маленької Тільди поки не бачив ніхто з прихильників Лободи.

Світлана Лобода з доньками Тільдою і Євою Фото: instagram/lobodaofficial

Світлана Лобода з доньками Тільдою і Євою Фото: instagram/lobodaofficial

Зірка студії "Квартал 95" і актриса проєкту "Жіночий Квартал" Олена Кравець разом з чоловіком Сергієм виховує трьох дітей: 17-річну Марію і трирічних близнюків Катю і Ваню. У мережі зазначають, що старша донька знаменитості – просто її копія.

Олена Кравець з донькою Машею Фото: hochu.ua

У співачки Віри Брежнєвої також дві доньки Соня і Сара, яких вона народила бувши у шлюбі з бізнесменом Юрієм Кіперманом. Зазначимо, що 19-річна Соня вчиться і живе в США. А 10-річна Сара живе разом із зірковою мамою та її новим чоловіком, продюсером Костянтином Меладзе.

Віра Брежнєва з доньками Фото: instagram/ververa

Віра Брежнєва з донькою Сарою Фото: instagram/ververa

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мама російської співачки Юлії Началової, яка померла в березні минулого року, 64-річна Таїсія Началова, поділилася свіжими знімками доньки артистки – 13-річної Віри.

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