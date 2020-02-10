Як виглядала Рене Зеллвегер до/після пластики і схуднення

Знаменита американська актриса Рене Зеллвегер, яка отримала напередодні "Оскар" за кращу жіночу роль у фільмі "Джуді", багато разів змінювала свою зовнішність.

50-річна артистка з різних причин змінювала зачіску, колір волосся, вагу, і, за чутками, вдавалася до допомоги косметологів і пластичних хірургів.

Перш за все, Зеллвегер відома різкими стрибками ваги для ролей. Зокрема, для фільму "Щоденник Бріджит Джонс" вона набрала 15 кілограмів, але після змогла повернутися до ваги в 47 кг при зрості в 160 сантиметрів.

Дивіться фото актриси до і після схуднення:

За словами фахівців, на обличчі Рене також можна помітити сліди ін'єкцій ботокса, блефаропластики (підтяжки повік), термоліфтинга (підтяжки обличчя), видалення грудок Біша.

Сама актриса стверджує, що не робила пластику, а красивою її робить щастя і активний спосіб життя.

Дивіться показові фото, як змінювалося обличчя Зеллвегер:

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