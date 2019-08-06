Як виглядала Алла Вербер перед смертю: останні фото директора ЦУМу

Незадовго до смерті відома бізнес-леді, легендарний фешндиректор ЦУМу Алла Вербер веселилася на ювілеї композитора Ігоря Крутого у Туреччині.

Відповідні фото, на яких вона виглядає цілком здоровою, опубліковані на сторінці покійної знаменитості в Instagram.

Вона позувала перед камерами у смугастих футболках, різнокольорових вбраннях. Засмагала і каталася на велосипедах. І всі ці знімки були оприлюднені буквально за пару днів до звістки про смерть бізнес-директора.

Вербер незадовго до смерті instagram /verberalla

На фото вона позувала із щасливою усмішкою з іншими російськими знаменитостями: Філіпом Кіркоровим, Миколою Басковим, дочкою та онуками.

Вербер і Ольга Крута instagram /verberalla

Вербер у турецькому стилі instagram /verberalla

Алла Вербер у тільняшці instagram /verberalla

Вербер з Кіркоровим і Басковим instagram /verberalla

Алла Вербер instagram /verberalla

Алла Вербер із подругами instagram /verberalla

Вербер на велосипеді instagram /verberalla

Вербер у гамаку instagram /verberalla

Алла Вербер та Ігор Крутой instagram /verberalla

Алла Вербер із дочкою instagram /verberalla

Алла Вербер на пляжі instagram /verberalla

Як повідомляв OBOZREVATEL, інформація про смерть Вербер з'явилася 6 серпня. За даними ЗМІ, знаменитість напередодні була доправлена у лікарню через важку хворобу. Що примітно, Вербер довгий час боролася з раком.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.