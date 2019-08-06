Головна Новини
Мова Язык
Спорт Lady

/ люди

Як виглядала Алла Вербер перед смертю: останні фото директора ЦУМу

20.3т Читати матеріал російською

Незадовго до смерті відома бізнес-леді, легендарний фешндиректор ЦУМу Алла Вербер веселилася на ювілеї композитора Ігоря Крутого у Туреччині.

Відповідні фото, на яких вона виглядає цілком здоровою, опубліковані на сторінці покійної знаменитості в Instagram.

Вона позувала перед камерами у смугастих футболках, різнокольорових вбраннях. Засмагала і каталася на велосипедах. І всі ці знімки були оприлюднені буквально за пару днів до звістки про смерть бізнес-директора.

Вербер незадовго до смерті

Вербер незадовго до смерті

instagram /verberalla

Новини
У Росії помер композитор Сергій Березін: чим він прославився

На фото вона позувала із щасливою усмішкою з іншими російськими знаменитостями: Філіпом Кіркоровим, Миколою Басковим, дочкою та онуками.

Вербер і Ольга Крута

Вербер і Ольга Крута

instagram /verberalla

Вербер у турецькому стилі

Вербер у турецькому стилі

instagram /verberalla

Алла Вербер у тільняшці

Алла Вербер у тільняшці

instagram /verberalla

Вербер з Кіркоровим і Басковим

Вербер з Кіркоровим і Басковим

instagram /verberalla

Алла Вербер

Алла Вербер

instagram /verberalla

Алла Вербер із подругами

Алла Вербер із подругами

instagram /verberalla

Вербер на велосипеді

Вербер на велосипеді

instagram /verberalla

Вербер у гамаку

Вербер у гамаку

instagram /verberalla

Алла Вербер та Ігор Крутой

Алла Вербер та Ігор Крутой

instagram /verberalla

Алла Вербер із дочкою

Алла Вербер із дочкою

instagram /verberalla

Алла Вербер на пляжі

Алла Вербер на пляжі

instagram /verberalla

Як повідомляв OBOZREVATEL, інформація про смерть Вербер з'явилася 6 серпня. За даними ЗМІ, знаменитість напередодні була доправлена у лікарню через важку хворобу. Що примітно, Вербер довгий час боролася з раком.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

Особи
Ігор Крутий Микола Басков Філіп Кіркоров
Тег
шоу-бизнес
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
3
Смішно
3
Цікаво
16
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel