Як виглядала Алла Вербер перед смертю: останні фото директора ЦУМу

Незадовго до смерті відома бізнес-леді, легендарний фешндиректор ЦУМу Алла Вербер веселилася на ювілеї композитора Ігоря Крутого у Туреччині.
Відповідні фото, на яких вона виглядає цілком здоровою, опубліковані на сторінці покійної знаменитості в Instagram.
Вона позувала перед камерами у смугастих футболках, різнокольорових вбраннях. Засмагала і каталася на велосипедах. І всі ці знімки були оприлюднені буквально за пару днів до звістки про смерть бізнес-директора.
Вербер незадовго до смерті
instagram /verberalla
На фото вона позувала із щасливою усмішкою з іншими російськими знаменитостями: Філіпом Кіркоровим, Миколою Басковим, дочкою та онуками.
Вербер і Ольга Крута
instagram /verberalla
Вербер у турецькому стилі
instagram /verberalla
Алла Вербер у тільняшці
instagram /verberalla
Вербер з Кіркоровим і Басковим
instagram /verberalla
Алла Вербер
instagram /verberalla
Алла Вербер із подругами
instagram /verberalla
Вербер на велосипеді
instagram /verberalla
Вербер у гамаку
instagram /verberalla
Алла Вербер та Ігор Крутой
instagram /verberalla
Алла Вербер із дочкою
instagram /verberalla
Алла Вербер на пляжі
instagram /verberalla
Як повідомляв OBOZREVATEL, інформація про смерть Вербер з'явилася 6 серпня. За даними ЗМІ, знаменитість напередодні була доправлена у лікарню через важку хворобу. Що примітно, Вербер довгий час боролася з раком.
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