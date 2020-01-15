Як виглядає подорослішавша дочка Анастасії Волочкової

Дочка відомої російської балерини Аріадна Волочкова помітно подорослішала і стала активним користувачем Instagram.
На відміну від своєї матері, контент 14-річної Аріадни в соціальних мережах присвячений не епатажу, а її улюбленим захопленням.
Аріадна займається кінним спортом і вже має другий розряд з виїздки.
Про прогулянки з коня ... - - - - Гуляти корисно завжди. І коню, і вам! Є кілька видів прогулянок з конем. - - - 1) Верхи - - - 2) В леваді - - - 3) А також можна пасти коня - - - Плюс левади в тому, що кінь може гуляти як хоче. Може скакати, стрибати, кататься😂 А мінус в тому, що не так вже багато місця. Особисто я раджу, робити все! Тільки в різні дні. Найчастіше, якщо гуляти, то я вибираю пасти. - - Таким чином ви можете погодувати коня, вигуляти його, і навіть поспілкуватися. 🐎👋🏽
Отже! Хочу остаточно розставити всі крапки над E! На даний момент я є офіційним спортсменом, який поки починає свою спортивну кар'єру. Сьогодні я брала участь в змаганнях "Попередній приз діти A" В кск чудовий @kskdivniy Спочатку мого коня зняли з участі. Виявилося, що вуздечка натерла коневі мордочку і утворилася мозоль. Ми були в розпачі. Ми з Довгоочікуваною були абсолютно готові до виступу. Однак, мій тренер виступала поза конкурсом на молодому коні, щоб подивитися на нього на змаганнях. Мій сміливий тренер @olga_kovyrzina вирішила посадити мене на молодого коня. Я відступалася, але потім зважилася, зрозумівши, що іншого такого шансу не буде. Результати хороші. Я допустила 2 невеликі помилки, з урахуванням того, що коня я бачила 3 раз в житті. Рада я лише за те, що здала на 3й дорослий! Напишіть цікаво читати історії про кінний спорт Всіх люблю💓
Також дівчина розповідає про своє захоплення читанням.
"Ви можете все книги закачати в Айпад, але запах книги загублений, а треба, щоб сторінки шелестіло, що не мишка кликала" Микита Михалков Саме тому я читаю тільки живі книги! Сьогодні для вас добірка того, що я зараз чітаю❤️ Обов'язково прочитайте ці книги! А якщо буде цікаво, пишіть про яку книгу розповісти подробно🥰
І не забуває про матір.
На фотографіях помітно, як Аріадна серйозно подорослішала.
Аріадна Волочкова – дочка балерини Анастасії Волочкової та бізнесмена Ігоря Вдовіна. Вона народилася в 2005 році, за два роки до того, як Волочкова і Вдовін вирішили офіційно оформити свої стосунки. Пізніше світська левиця і бізнесмен розірвали шлюб.
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