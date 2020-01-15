Як виглядає подорослішавша дочка Анастасії Волочкової

Дочка відомої російської балерини Аріадна Волочкова помітно подорослішала і стала активним користувачем Instagram.

На відміну від своєї матері, контент 14-річної Аріадни в соціальних мережах присвячений не епатажу, а її улюбленим захопленням.

Аріадна займається кінним спортом і вже має другий розряд з виїздки.

Також дівчина розповідає про своє захоплення читанням.

І не забуває про матір.

На фотографіях помітно, як Аріадна серйозно подорослішала.

Аріадна Волочкова – дочка балерини Анастасії Волочкової та бізнесмена Ігоря Вдовіна. Вона народилася в 2005 році, за два роки до того, як Волочкова і Вдовін вирішили офіційно оформити свої стосунки. Пізніше світська левиця і бізнесмен розірвали шлюб.

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