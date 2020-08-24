Як відзначали перший День Незалежності в Україні: показове відео

Як відзначали День Незалежності в 1991 році.

У 2020 році Україна відзначила 29-ту річницю незалежності. Вперше головне національне свято країни відзначили в 1991 році – тоді під будівлею Верховної Ради зібрався перший масштабний мітинг в історії незалежної України.

Через кілька тижнів над куполом парламенту було вперше піднято український прапор. Знакове відео показало видання ВВС (щоб подивитися ролик, доскрольте новину до кінця).

Так, 16 липня 1990 року, трохи більше ніж через місяць після прийняття Декларації про незалежність Української РСР, під тиском громадськості Верховна Рада УРСР прийняла Декларацію про державний суверенітет України. В цей же день український парламент прийняв постанову Про день проголошення незалежності України.

Як відзначали перший День Незалежності в Україні Скріншот відео

Мітинг під Верховною Радою в 1991 році Скріншот відео

Біля Верховної Ради УРСР, яка приймала Акт проголошення незалежності України в суботу, 24 серпня 1991 року, вирував багатолюдний мітинг – люди вийшли на підтримку незалежності країни.

Як українці відзначали перший День Незалежності вікіпедія

Як в Україні відзначали перший День Незалежності вікіпедія

На позачерговому засіданні Верховної Ради було ухвалено Акт проголошення незалежності України, "виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла над Україною у зв'язку з державним переворотом в СРСР". З тих пір 24 серпня прийнято вважати датою появи незалежної держави Україна.

Це позачергове засідання парламенту відбулося за лічені дні після придушення путчу, який організував Державний комітет з надзвичайного стану.

Як Україна відзначала перший День Незалежності вікіпедія

24 серпня 1991 рік: як відзначали перший День Незалежності факти

Під стінами Ради зібралося, за спогадами очевидців, близько 30-50 тисяч людей, які не розходилися до пізнього вечора.

Засідання транслювалося на вулицю. Проголошення незалежності України під стінами парламенту зустріли дуже емоційно, під крики "Україні – волю!" і "Ми втомилися жити в злиднях".

Читайте на OBOZREVATEL, як відзначали День Незалежності України в 2020 році.

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