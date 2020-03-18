Як відвідати концерт під час карантину? O.TORVALD здивують безпечним виступом

Відомий український гурт O.TORVALD, який відмінив всі виступи у березні в зв'язку з карантином в Україні через поширення коронавірусу, дасть повноцінний "безпечний" концерт зі студії.

Захід відбудеться в режимі онлайн у п'ятницю, 20 березня. Переглянути концерт можна на офіційному сайті otorvald.ua. Про це повідомила пресслужба гурту.

"П’ятниця – час концертів. Ми більш за все на світі любимо грати наживо. 20 березня ми вирішили влаштувати абсолютно безпечний online-концерт для всіх наших людей зі всього світу. Справжня вечірка. Голосно, драйвово, на повний звук", – розповіли музиканти.

O.TORVALD Open.ua

Також O.TORVALD додали, що гурт дотримується всіх умов карантину – вони не користуються громадським транспортом і уникають місць скупчення людей, а на студії, звідки транслюватиметься концерт, будуть перебувати лише учасники колективу.

"Ми не користуємось громадським транспортом дорогою на студію. На студії будуть лише учасники гурту. Всі заходи безпеки будуть дотримані. В перервах між треками спілкуємось і п‘єм! Готуйте потужні аудіо системи, проплатіть інтернет і запасіться алкоголем!" – закликали фанатів O.TORVALD.

Безпечний концерт O.TORVALD Пресслужба гурту

Музиканти заграють нові пісні з альбому "Diller Kaifu", а також згадають минулі альбоми. У перервах між виступом у глядачів буде можливість поставити запитання учасникам гурту та виграти офіційний мерч.

"Нам всім потрібно зрозуміти одне: саме від кожного з нас залежить боротьба з розповсюдженням вірусу. Терпіти, економити і лишатися вдома – наша зброя проти нього. Але також для кожного важлива підтримка і самореалізація в такий час. Ми спробуємо заграти концерт для всіх наших людей з домашньої студії. Поговорити, випити. Потусуватися online. Приєднуйтесь", – прокоментував концерт фронтмен гурту Женя Галич.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно O.TORVALD презентували радикальне відео на пісню "Ненавиджу вас всіх", де музиканти різко висловилися про глобальні проблеми сучасного світу, серед яких – коронавірус, домашнє насильство, військові конфлікти.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!