Як онук Микити Михалкова Андрій Баков став монстром

Мати Андрія Бакова Анна Михалкова періодично публікує в Інстаграм фотографії своїх синів, називаючи їх монстрами.

Під знімками своїх дітей - старшого Андрія і молодшого Сергія - дочка Микити Михалкова любить ставити хештег #явміювиховуватимонстрів.

Ще кілька років тому вона пояснювала, що діти-підлітки часом нервують її неприпустимою поведінкою, але вона все одно їх любить.

20-річний Андрій Баков особливо "прославився" 11 січня, коли під його будинком в Москві знайшли модель Ксенію Пунтус у важкому стані. Дівчина, ймовірно, випала з вікна квартири Бакова.

При цьому ще рік тому Анна Михалкова називала свого сина Андрія "депресивним гопником".

"Ось як з цих маленьких, ніжних хом'яків, що пахнуть молоком, виростають депресивні гопники? Обожнюю!", - написала вона і додала хештегом, що вміє виховувати монстрів.

Ще один знімок свого старшого "монстра" вона прокоментувала так: "Я не знаю що можна тут написати. Коли я дивлюся на нього, у мене жодної думки немає в голові. У будь-якій складній ситуації можна вживати фразу "зате діти хороші!".

При цьому свіже фото молодшого сина Анна не стала маркувати словами про монстрів. А лише написала, що скоро забуде, як виглядає Сергій через те, що він весь час приділяє творчості, забувши про сім'ю.

Як раніше писав OBOZREVATEL, популярний російський актор Станіслав Садальський відреагував на трагічний інцидент з 21-річною моделлю Ксенією Пунтус, яка випала з вікна квартири Андрія Бакова.

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