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"Як нестерпно шкода": українців довів до сліз останній пост загиблої в ДТП балерини

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Користувачів мережі зворушив передсмертний пост ведучої солістки харківського балету Світлани Ісакової, яка загинула в автокатастрофі, повертаючись з відпустки в Італії.

Покійна балерина опублікувала у Facebook відео, зняте у місті Тропея. У короткому ролику можна побачити чисте блакитне небо і летячу у ньому чайку.

"Спіймала італійську чайку в об''єктів!" – підписала вона відео, яке за дві доби набрало понад 5 тисяч переглядів.

"Забрала тебе італійська чайка з собою у небеса...", "Як нестерпно шкода...", "Боже, Свєто, як таке може бути??? Пам'ятаю ще зі шкільних років, така усміхнена, хороша людина! Боже, допоможи пережити це близьким... Вічна пам'ять", – не змогли стримати емоцій шанувальники Світлани Ісакової.

facebook.com/sveta.isakova.1

facebook.com/sveta.isakova.1

Світлана Ісакова

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Українців довів до сліз останній пост загиблої в ДТП

Українців довів до сліз останній пост загиблої в ДТП

facebook.com/sveta.isakova.1

Українців довів до сліз останній пост загиблої в ДТП

Українців довів до сліз останній пост загиблої в ДТП

facebook.com/sveta.isakova.1

Українців довів до сліз останній пост загиблої в ДТП

Українців довів до сліз останній пост загиблої в ДТП

facebook.com/sveta.isakova.1

На сторінці в Instagram також був опублікований даний ролик, де прихильники зірки також висловили співчуття про втрату.

Українців довів до сліз останній пост загиблої в ДТП

Українців довів до сліз останній пост загиблої в ДТП

instagram.com/svetlana_isakova_ukr

Українців довів до сліз останній пост загиблої в ДТП

Українців довів до сліз останній пост загиблої в ДТП

instagram.com/svetlana_isakova_ukr

Як повідомляв OBOZREVATEL, ведуча солістка харківського балету Світлана Ісакова загинула у автокатастрофі 11 серпня о 1:00 ночі. Повертаючись з чоловіком з відпустки по Італії, на маршрутці з Борисполя до Харкова, після множинних травм, вона померла в лікарні Полтави на 31 році життя.

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Місце
Україна Харків
Теги
зірки ДТП смерть
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