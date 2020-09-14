Як Маша Фокіна "блищала розумом" на ТБ: у мережі спливло показове відео

У мережі спливло показове відео, на якому внучка Вітольда Фокіна Марія, яка допомогла стати йому першим заступником голови української делегації в Тристоронній контактній групі, не змогла відповісти на запитання зі шкільної програми.

Зокрема, у 2012 році світська левиця знялася в телешоу "Дурнєв +1". Маша Фокіна не знала, де розташована Пізанська вежа, хто такий Беніто Муссоліні і що таке "відсоток" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

На запитання про те, в якій країні розташована Пізанська вежа – один із головних туристичних символів Італії, – Фокіна відповіла: "Я не знаю. У Пізантії? У Пізанії? І Ленін із Пізанії? Я не знаю...".

Також Маші Фокіній поставили запитання про те, що таке відсоток. Дівчина відповіла: "Я ненавиджу вашу програму. З математики у мене постійно були "п'ятірки", це мій улюблений предмет. Відсоток – це, виходить... Коефіцієнт?".

На запитання про італійського диктатора Беніто Муссоліні Фокіна сказала таке: "Та я не хочу відповідати на такі запитання, я таке не люблю". Її також запитали, якого вона року народження, на що вона відповіла: "Так, 1986... Чорнобиль".

Далі в шоу Маша Фокіна заявила: "Мажори – це люди, які займаються безглуздою тратою грошей і приниженням людей, які працюють у ресторанах, в закладах якихось. Ну, коротше, тварюки".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Маша Фокіна заявила, що саме вона допомогла своєму дідові Вітольду Фокіну стати заступником голови української делегації ТКГ завдяки її знайомству з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Пізніше в мережі оприлюднили особисте листування Єрмака та Фокіної.

Також спливли скандальні фото Маші Фокіної, на яких вона позувала оголеною.

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