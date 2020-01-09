Як Маркл "забрала" принца Гаррі у Єлизавети: історія конфлікту в королівській родині

Герцог і герцогиня Сассекські принц Гаррі і його дружина Меган Маркл оголосили, що йдуть з королівської сім'ї Великобританії і планують домогтися фінансової незалежності.

Так, за даними ЗМІ, королева Єлизавета II і принц Чарльз були розлючені, дізнавшись про рішення герцогів Сассекських завдяки телебаченню: Меган і Гаррі не повідомляли про свої плани монаршій сім'ї. Про те, що привело до розколу в британській королівській родині, чому принц Гаррі і Меган Маркл вирішили залишити її, – з'ясовував OBOZREVATEL.

DR

Так, про рішення скласти скласти з себе повноваження старших членів британської королівської сім'ї і домогтися фінансової незалежності герцоги Сассекські повідомили 8 січня в Instagram.

Згідно із заявою онука і невістки Єлизавети II, вони мають намір грати "нову прогресивну роль", але при цьому повністю підтримувати королеву.

При цьому сама королева Єлизавета II, за даними ЗМІ, була розлючена таким рішенням, оскільки навіть не знала про плани Меган і Гаррі. Як повідомляє Daily Mail, "королева Єлизавета II глибоко засмучена", а "принц Уельський Чарльз і герцог Кембриджський Вільям розжарені від люті".

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Відзначимо, раніше преса неодноразово писала, що принц Гаррі і його дружина відчувають тиск як з боку журналістів, так і з боку монаршої родини.

Так, у грудні Меган Маркл очолила рейтинг "найбільш несправедливо розкритикованих людей в 2019 році"; її назвали найбільш зацькованою людиною Великобританії. Американську екс-актрису почали критикувати у ЗМІ ще з весілля з принцом Гаррі. Расова приналежність Маркл, чия мати є афроамериканкою, стала одним з приводів для критики.

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Також пізніше стало відомо, що Єлизавета II прибрала фото Гаррі і Меган зі столу в своєму кабінеті для аудієнцій в Букінгемському палаці. Цей факт помітили журналісти під час особистої зустрічі монарха з верховним комісаром Гренади Кішею Александер-Грант – зображення було замінено на спільне фото принца Гаррі і принца Вільяма.

Липень 2019 року Getty

Липень 2019 року Getty

Жовтень 2019 року Getty

Цю ситуацію в ЗМІ спробували пояснити тим, що раніше в документальному фільмі ITV Меган і Маркл розповіли про труднощі життя під пильною увагою громадськості. Зокрема, герцогиня поскаржилася, що в ЗМІ Британії про неї виходило безліч негативних матеріалів, а кожна жінка відчуває себе вразливою, особливо перебуваючи в положенні.

У королівській родині ж висловили невдоволення такою поведінкою онука королеви і його дружини.

Крім того, за даними ЗМІ, про розлад у королівському сімействі говорить і той факт, що різдвяні свята принц Гаррі з дружиною і сином Арчі провели в Канаді.

Також ще після весілля Меган і Гаррі преса писала про конфлікт, який стався між королевою і її невісткою через весільну тіару. Так, у день одруження з принцом Гаррі на голові Меган виблискувала тіара в стилі ар-деко з діамантами, яку обраниці принца позичила королева Єлизавета II. Але, за інформацією ЗМІ, Меган хотіла вдягти зовсім інший рідкісний екземпляр – тіару з смарагдами, але отримала відповідь, що не може її надіти на весілля.

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"Була дуже гаряча суперечка, що змусила королеву поговорити з принцом Гаррі. Єлизавета II сказала, що Меган не може мати все, що захоче. Зрештою, це вона дає їй прикрасу. Її Величність також замислилась над питанням: навіщо Меган знадобилася фата, якщо враховувати, що шлюб з Гаррі для неї другий", – писало в 2018 році видання The Sun, посилаючись на інсайдера.

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А репортер Роберт Джобсон у своїй книзі написав про те, що принц Гаррі незадовго до весілля сказав помічникам: "Що Меган хоче, те вона й отримує". Але, судячи з цього випадку, не всі бажання герцогині є здійсненними.

Конфлікту між Єлизаветою II і Меган Маркл передувало і багато інших негараздів. Так, наприклад, журналісти раніше писали, що, наприклад, слово "вагітна", яке часто використовувала герцогиня Сассекська, королева вважає вульгарним, а взуття на танкетці, яке носить Меган – Єлизаветі зовсім не до смаку.

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Однак, за чутками, головним "яблуком розбрату" у стосунках королеви і герцогині нібито став батько дружини принца Гаррі. За даними інсайдера, Єлизавета II зі свого досвіду спочатку хотіла уникнути розголосу конфлікту між Меган і Томасом: "Вона була стурбована тим, що ситуація вийшла з-під контролю. Букінгемський палац планував втрутитися в ситуацію. Королева навіть дала вказівку придворним, однак у Кенсингтонського палацу була своя думка – герцогиня думала, що впорається самостійно".

Примхливий характер Меган Маркл привів до певної напруженості у відносинах з королевою, але все ж Букінгемський палац тоді вирішив не втручатися.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

6 травня 2019 року у принца Гаррі і Меган Маркл народився син. Принц одразу прокоментував подію.

Дитина стала сьомою у черзі до британського престолу і отримає титул лорда Сассекського.

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