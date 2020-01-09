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9 січня • оновлено в 11:47
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Як Маркл "забрала" принца Гаррі у Єлизавети: історія конфлікту в королівській родині

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Герцог і герцогиня Сассекські принц Гаррі і його дружина Меган Маркл оголосили, що йдуть з королівської сім'ї Великобританії і планують домогтися фінансової незалежності.

Так, за даними ЗМІ, королева Єлизавета II і принц Чарльз були розлючені, дізнавшись про рішення герцогів Сассекських завдяки телебаченню: Меган і Гаррі не повідомляли про свої плани монаршій сім'ї. Про те, що привело до розколу в британській королівській родині, чому принц Гаррі і Меган Маркл вирішили залишити її, – з'ясовував OBOZREVATEL.

Як Маркл "забрала" принца Гаррі у Єлизавети: історія конфлікту в королівській родині

DR

Так, про рішення скласти скласти з себе повноваження старших членів британської королівської сім'ї і домогтися фінансової незалежності герцоги Сассекські повідомили 8 січня в Instagram.

Згідно із заявою онука і невістки Єлизавети II, вони мають намір грати "нову прогресивну роль", але при цьому повністю підтримувати королеву.

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При цьому сама королева Єлизавета II, за даними ЗМІ, була розлючена таким рішенням, оскільки навіть не знала про плани Меган і Гаррі. Як повідомляє Daily Mail, "королева Єлизавета II глибоко засмучена", а "принц Уельський Чарльз і герцог Кембриджський Вільям розжарені від люті".

Як Маркл "забрала" принца Гаррі у Єлизавети: історія конфлікту в королівській родині

Getty

Відзначимо, раніше преса неодноразово писала, що принц Гаррі і його дружина відчувають тиск як з боку журналістів, так і з боку монаршої родини.

Так, у грудні Меган Маркл очолила рейтинг "найбільш несправедливо розкритикованих людей в 2019 році"; її назвали найбільш зацькованою людиною Великобританії. Американську екс-актрису почали критикувати у ЗМІ ще з весілля з принцом Гаррі. Расова приналежність Маркл, чия мати є афроамериканкою, стала одним з приводів для критики.

Як Маркл "забрала" принца Гаррі у Єлизавети: історія конфлікту в королівській родині

Getty

Також пізніше стало відомо, що Єлизавета II прибрала фото Гаррі і Меган зі столу в своєму кабінеті для аудієнцій в Букінгемському палаці. Цей факт помітили журналісти під час особистої зустрічі монарха з верховним комісаром Гренади Кішею Александер-Грант – зображення було замінено на спільне фото принца Гаррі і принца Вільяма.

Липень 2019 року

Липень 2019 року

Getty

Липень 2019 року

Липень 2019 року

Getty

Жовтень 2019 року

Жовтень 2019 року

Getty

Цю ситуацію в ЗМІ спробували пояснити тим, що раніше в документальному фільмі ITV Меган і Маркл розповіли про труднощі життя під пильною увагою громадськості. Зокрема, герцогиня поскаржилася, що в ЗМІ Британії про неї виходило безліч негативних матеріалів, а кожна жінка відчуває себе вразливою, особливо перебуваючи в положенні.

У королівській родині ж висловили невдоволення такою поведінкою онука королеви і його дружини.

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Крім того, за даними ЗМІ, про розлад у королівському сімействі говорить і той факт, що різдвяні свята принц Гаррі з дружиною і сином Арчі провели в Канаді.

Також ще після весілля Меган і Гаррі преса писала про конфлікт, який стався між королевою і її невісткою через весільну тіару. Так, у день одруження з принцом Гаррі на голові Меган виблискувала тіара в стилі ар-деко з діамантами, яку обраниці принца позичила королева Єлизавета II. Але, за інформацією ЗМІ, Меган хотіла вдягти зовсім інший рідкісний екземпляр – тіару з смарагдами, але отримала відповідь, що не може її надіти на весілля.

Як Маркл "забрала" принца Гаррі у Єлизавети: історія конфлікту в королівській родині

Getty

"Була дуже гаряча суперечка, що змусила королеву поговорити з принцом Гаррі. Єлизавета II сказала, що Меган не може мати все, що захоче. Зрештою, це вона дає їй прикрасу. Її Величність також замислилась над питанням: навіщо Меган знадобилася фата, якщо враховувати, що шлюб з Гаррі для неї другий", – писало в 2018 році видання The Sun, посилаючись на інсайдера.

Як Маркл "забрала" принца Гаррі у Єлизавети: історія конфлікту в королівській родині

Getty

Як Маркл "забрала" принца Гаррі у Єлизавети: історія конфлікту в королівській родині

Getty

А репортер Роберт Джобсон у своїй книзі написав про те, що принц Гаррі незадовго до весілля сказав помічникам: "Що Меган хоче, те вона й отримує". Але, судячи з цього випадку, не всі бажання герцогині є здійсненними.

Конфлікту між Єлизаветою II і Меган Маркл передувало і багато інших негараздів. Так, наприклад, журналісти раніше писали, що, наприклад, слово "вагітна", яке часто використовувала герцогиня Сассекська, королева вважає вульгарним, а взуття на танкетці, яке носить Меган – Єлизаветі зовсім не до смаку.

Як Маркл "забрала" принца Гаррі у Єлизавети: історія конфлікту в королівській родині

ukrinform.ua

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Однак, за чутками, головним "яблуком розбрату" у стосунках королеви і герцогині нібито став батько дружини принца Гаррі. За даними інсайдера, Єлизавета II зі свого досвіду спочатку хотіла уникнути розголосу конфлікту між Меган і Томасом: "Вона була стурбована тим, що ситуація вийшла з-під контролю. Букінгемський палац планував втрутитися в ситуацію. Королева навіть дала вказівку придворним, однак у Кенсингтонського палацу була своя думка – герцогиня думала, що впорається самостійно".

Примхливий характер Меган Маркл привів до певної напруженості у відносинах з королевою, але все ж Букінгемський палац тоді вирішив не втручатися.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Аліна Мельник
Особи
Єлизавета II Меган Маркл принц Гаррі
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