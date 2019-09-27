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28 вересня • оновлено в 18:48
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"Як досі не роздерли!" Панін зробив чергову скандальну заяву про росіян-варварів

13.2т Читати матеріал російською

Скандальний російський актор Олексій Панін, якому 10 вересня виповнилося 43 роки, назвав росіян варварами.

Про це він написав на своїй сторінці в Instagram, показавши відео з лебедями на відпочинку в Чехії (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

"Я здивований, як російські варвари досі не з'їли і не роздерли цих птахів. Чехія", – підписав він, показавши, як безстрашні лебеді ходять берегом.

Олексій Панін у Чехії назвав росіян варварами

Олексій Панін у Чехії назвав росіян варварами

Кадр із відео

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У коментарях до відео користувачі пожартували, що ті росіяни, про яких каже Панін, не можуть виїхати з країни, тому в Чехії всі лебеді цілі.

Олексій Панін з лебедями

Олексій Панін з лебедями

скріншот

"Я досі дивуюся качкам у Москві, коли ми їх жерти почнемо? Я вже в принципі готовий", "Варварів там немає, вони невиїзні з Росії", "Як можна вбити і з'їсти таку красу", – написали користувачі.

"Як досі не роздерли!" Панін зробив чергову скандальну заяву про росіян-варварів
"Як досі не роздерли!" Панін зробив чергову скандальну заяву про росіян-варварів
"Як досі не роздерли!" Панін зробив чергову скандальну заяву про росіян-варварів
"Як досі не роздерли!" Панін зробив чергову скандальну заяву про росіян-варварів
"Як досі не роздерли!" Панін зробив чергову скандальну заяву про росіян-варварів

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні 2018 року стало відомо, що Панін зібрався назавжди виїхати з РФ. Це наробило дуже багато галасу в пресі, через що акторові довелося пояснити, що всім, хто хоче нормального життя для своїх дітей, потрібно бігти з цієї країни.

Після переїзду Панін назвав Росію брудною та гомофобною країною, через що був новий скандал. На нього навіть написали заяву до Слідчого комітету РФ, а пост із критикою в Instagram кілька разів видаляли.

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Особа
Олексій Панін
Місце
Чехія
Тег
шоу-бизнес
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
у шароварников новый кумир.
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Smekalov Sergey, так он же ваш-русский !Алкаш-высшей пробы!
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Smekalov Sergey,это твой муж,членосос на дырчике.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Человек, ипавший собаку, конечно, для обозревателя авторитет и эксперт
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Кристина Стефанова, истинный рАссеянин!
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Кристина Стефанова,он тебя поимел,куда мир катится.
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