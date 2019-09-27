"Як досі не роздерли!" Панін зробив чергову скандальну заяву про росіян-варварів

Скандальний російський актор Олексій Панін, якому 10 вересня виповнилося 43 роки, назвав росіян варварами.

Про це він написав на своїй сторінці в Instagram, показавши відео з лебедями на відпочинку в Чехії (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

"Я здивований, як російські варвари досі не з'їли і не роздерли цих птахів. Чехія", – підписав він, показавши, як безстрашні лебеді ходять берегом.

Олексій Панін у Чехії назвав росіян варварами Кадр із відео

У коментарях до відео користувачі пожартували, що ті росіяни, про яких каже Панін, не можуть виїхати з країни, тому в Чехії всі лебеді цілі.

Олексій Панін з лебедями скріншот

"Я досі дивуюся качкам у Москві, коли ми їх жерти почнемо? Я вже в принципі готовий", "Варварів там немає, вони невиїзні з Росії", "Як можна вбити і з'їсти таку красу", – написали користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні 2018 року стало відомо, що Панін зібрався назавжди виїхати з РФ. Це наробило дуже багато галасу в пресі, через що акторові довелося пояснити, що всім, хто хоче нормального життя для своїх дітей, потрібно бігти з цієї країни.

Після переїзду Панін назвав Росію брудною та гомофобною країною, через що був новий скандал. На нього навіть написали заяву до Слідчого комітету РФ, а пост із критикою в Instagram кілька разів видаляли.

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