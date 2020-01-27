Як Анджеліна Джолі закохалася в актрису і готова була вийти за неї заміж

Знаменита голлівудська актриса Анджеліна Джолі, будучи бісексуалкою, одного разу закохалася в дівчину, актрису і модель Дженні Лінн Шиміцу, і могла б вступити з нею в шлюб.

Це було під час зйомок драматичного фільму "Помилковий вогонь" (Foxfire) 1996 року випуску.

Джолі зустрічалася з Шиміцу кілька років, і між ними зберігалися відносини навіть коли актриса зустрічалася з іншими. На той момент Джолі було близько 20 років, а Дженні - майже 30.

Це почалося ще до зйомок фільму "Хакери" (Hackers) 1995 року, під час яких Анджеліна познайомилася з Джонні Лі Міллером (який став її першим чоловіком, їх шлюб тривав з весни 1996 до лютого 1999 року).

"Я б, ймовірно, вийшла заміж за Дженні, якби не вийшла заміж за свого чоловіка. Я закохалася в неї в першу секунду, коли я її побачила", - говорила Джолі.

Ось, якими вони були в молодості:

Анджеліна Джолі і Дженні Шиміцу

Цікаво, що Дженні Шиміцу також відома відносинами з Мадонною. Як вона стверджувала, співачка могла викликати її в будь-який час дня і ночі з будь-якої точки світу на ніч таємної секс-сесії.

Дивіться на фото, якою Шиміцу стала зараз:

Нагадаємо, що днями жаркий секс став причиною справжньої трагедії з двома трупами.

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