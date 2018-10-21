Як 20 років тому: з'явилися нові фото помолоділої ​​Пугачової

Відома російська співачка Алла Пугачова прийшла на ефір Першого каналу в короткій чорній сукні і вразила зовнішнім виглядом.
Перше фото з передачі опублікував в Instagram її чоловік - артист Максим Галкін. Хоча коментарі до знімка закриті, помітно, що Примадонна виглядає дуже свіжо і моложаво.
Незабаром з'явилися і фото з ефіру на честь дня народження Валентина Юдашкіна.
скріншот ТВ
"Сама б я не наважилася! Я дуже скромна була. Якщо я показувала ніжку з-під балахона, потім червоніла", - кокетувала Пугачова в студії програми.
Максим Галкін зазначив, що Аллі Борисівні є чим похвалитися і вивів її на сцену, щоб вона продемонструвала стрункі ноги. "За 20 років мало що змінилося", - зазначив він. Примадонна відповіла на ці слова танцем.
скріншот ТВ
На артистці було чорна міні-сукня, яка нагадувала вбрання, яке десятки років назад їй подарував Юдашкін.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Пугачова налякала шанувальників, опублікувавши нове фото, на якому виглядає ще більш худерлявою.