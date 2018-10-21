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Як 20 років тому: з'явилися нові фото помолоділої ​​Пугачової

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Відома російська співачка Алла Пугачова прийшла на ефір Першого каналу в короткій чорній сукні і вразила зовнішнім виглядом.

Перше фото з передачі опублікував в Instagram її чоловік - артист Максим Галкін. Хоча коментарі до знімка закриті, помітно, що Примадонна виглядає дуже свіжо і моложаво.

Незабаром з'явилися і фото з ефіру на честь дня народження Валентина Юдашкіна.

Як 20 років тому: з'явилися нові фото помолоділої ​​Пугачової

скріншот ТВ

"Сама б я не наважилася! Я дуже скромна була. Якщо я показувала ніжку з-під балахона, потім червоніла", - кокетувала Пугачова в студії програми.

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Максим Галкін зазначив, що Аллі Борисівні є чим похвалитися і вивів її на сцену, щоб вона продемонструвала стрункі ноги. "За 20 років мало що змінилося", - зазначив він. Примадонна відповіла на ці слова танцем.

Як 20 років тому: з'явилися нові фото помолоділої ​​Пугачової

скріншот ТВ

На артистці було чорна міні-сукня, яка нагадувала вбрання, яке десятки років назад їй подарував Юдашкін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Пугачова налякала шанувальників, опублікувавши нове фото, на якому виглядає ще більш худерлявою.

Особи
Алла ПугачоваМаксим Галкін
Місце
Росія
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