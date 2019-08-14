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"Я засмучений!" Нареченого Дженніфер Лопес нахабно пограбували в США

1.5т Читати матеріал російською

Відомий американський бейсболіст, наречений поп-співачки Дженніфер Лопес Алекс Родрігес став жертвою грабіжників.

Так, з автомобіля спортсмена викрали ювелірні вироби і електроніку. Інцидент трапився 11 серпня в Сан-Франциско, поки Родрігес вечеряв після бейсбольного матчу, повідомляє People.

"Я засмучений тим, що кілька предметів особистого характеру були вкрадені. Вони були дуже цінні і незамінні для мене", — поділився Родрігес з виданням.

"Я засмучений!" Нареченого Дженніфер Лопес нахабно пограбували в США

Алекс Родрігес і Дженніфер Лопес

Фото з Instagram

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Зазначимо, що поки ніяких відомостей про те, хто вчинив злочин, немає. Але місцева поліція вже почала вести розслідування. На даний момент вони намагаються знайти зачіпку на записах відеоспостереження.

"Я засмучений!" Нареченого Дженніфер Лопес нахабно пограбували в США

Алекс Родрігес і Дженніфер Лопес

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше британська модель і зірка журналу Playboy Зої Грегорі заявила, що Алекс Родрігес відправляв їй фото своїх геніталій напередодні заручин з Дженніфер Лопес.

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Особа
Дженіфер Лопес
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Satkin Andrey
Satkin Andrey
Слова "ювелирные изделия и электроника украденные из автомобиля" вводят укроинця в кататонический ступор.
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