"Я засмучений!" Нареченого Дженніфер Лопес нахабно пограбували в США

Відомий американський бейсболіст, наречений поп-співачки Дженніфер Лопес Алекс Родрігес став жертвою грабіжників.

Так, з автомобіля спортсмена викрали ювелірні вироби і електроніку. Інцидент трапився 11 серпня в Сан-Франциско, поки Родрігес вечеряв після бейсбольного матчу, повідомляє People.

"Я засмучений тим, що кілька предметів особистого характеру були вкрадені. Вони були дуже цінні і незамінні для мене", — поділився Родрігес з виданням.

Алекс Родрігес і Дженніфер Лопес Фото з Instagram

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Зазначимо, що поки ніяких відомостей про те, хто вчинив злочин, немає. Але місцева поліція вже почала вести розслідування. На даний момент вони намагаються знайти зачіпку на записах відеоспостереження.

Алекс Родрігес і Дженніфер Лопес Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше британська модель і зірка журналу Playboy Зої Грегорі заявила, що Алекс Родрігес відправляв їй фото своїх геніталій напередодні заручин з Дженніфер Лопес.

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