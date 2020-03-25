"Я залишаюся вдома!" Зірки Голлівуду запустили новий флешмоб через коронавірус

Голлівудські зірки, співаки, актори, музиканти закликали своїх прихильників залишатися вдома у зв'язку з епідемією коронавірусу. Вони запустили новий флешмоб #IStayHomeFor.
Фотографіями артисти діляться в своїх соціальних мережах.
Найперше фото з табличкою в руках, в своєму Instagram опублікував 61-річний американський актор і режисер Кевін Бейкон.
#IStayHomeFor @kikkosedg! Hey everybody, it's now so important to stay home and keep our distance from others if you are able . It's one way we can help prevent the spread of #Coronavirus and save lives . The more of us who can, make it safer for those who can not. So if you're home too like me, post a video or photo with a sign like mine , telling who you are staying home for and ask 6 friends to do the same. Post it with the hashtag #IStayHomeFor so I can see and share . The more folks involved, the merrier - We're all connected by various degrees (Trust me, I know!) I'm kicking it off with @jimmyfallon @eltonjohn @Brandicarlile @ kevinhart4real @ddlovato @davidbeckham - but I encourage YOU ALL to join in too! Let's use this 6 Degree thing to do some good! . . . . #Corona #Coronavirus #StayHome #StaySafe # 6Degrees #ThinkingOfYou #SpreadTheWord
У слід за ним ініціативу підхопила британська кіноактриса і фотомодель Емма Уотсон, яка зіграла Герміону Грейнджер у фільмах про Гаррі Поттера. Вона написала, що оголошує режим самоізоляції заради своєї бабусі, мами і кращого друга, який працює в системі охорони здоров'я.
Девід Бекхем прийняв рішення залишитися на карантині заради дітей і дружини - дизайнера Вікторії Бекхем.
Елтон Джон приєднався до акції заради своєї сім'ї.
Єва Лонгорія, зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" зняла відео на якому закликала людей бути відповідальніше.
It's the least we can do to help STOP the spread of this virus . I stay home because it is such an easy sacrifice to make for my fellow neighbors . For the country. For the WORLD. I stay home for my sweet Santi baby. And for my beautiful husband Pepe. Who do you stay home for @serenawilliams @jaimecamil @jencarlosmusic @ricky_martin @amaurynolasco @ananavarrofl #IStayHomeFor
Відома модель Ешлі Грем також підтримала флешмоб.
Актриса Наталі Портман теж вирішила залишатися вдома.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що голлівудська актриса українського походження Ольга Куриленко заразилася новим китайським коронавірусом COVID-19.
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