"Я залишаюся вдома!" Зірки Голлівуду запустили новий флешмоб через коронавірус

Голлівудські зірки, співаки, актори, музиканти закликали своїх прихильників залишатися вдома у зв'язку з епідемією коронавірусу. Вони запустили новий флешмоб #IStayHomeFor.

Фотографіями артисти діляться в своїх соціальних мережах.

Найперше фото з табличкою в руках, в своєму Instagram опублікував 61-річний американський актор і режисер Кевін Бейкон.

У слід за ним ініціативу підхопила британська кіноактриса і фотомодель Емма Уотсон, яка зіграла Герміону Грейнджер у фільмах про Гаррі Поттера. Вона написала, що оголошує режим самоізоляції заради своєї бабусі, мами і кращого друга, який працює в системі охорони здоров'я.

Девід Бекхем прийняв рішення залишитися на карантині заради дітей і дружини - дизайнера Вікторії Бекхем.

Елтон Джон приєднався до акції заради своєї сім'ї.

Єва Лонгорія, зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" зняла відео на якому закликала людей бути відповідальніше.

Відома модель Ешлі Грем також підтримала флешмоб.

Актриса Наталі Портман теж вирішила залишатися вдома.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що голлівудська актриса українського походження Ольга Куриленко заразилася новим китайським коронавірусом COVID-19.

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