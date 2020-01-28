"Я відчула!" Відома співачка розповіла про містичний знак після смерті Кобі Браянта

Відома американська співачка і актриса Джесіка Сімпсон розповіла про незвичайний знак, який стався після смерті легендарного баскетболіста Кобі Браянт і його 13-річної доньки Джіанни.
Вона опублікувала знімок на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram і розповіла, що бачила, як вертольоти рятувальників летіли до місця аварії.
Джессіка Сімпсон
"Ерік сфотографував це на нашому задньому дворі відразу після нещасного випадку, коли Кобі, його дочка та інші прекрасні душі були відроджені, щоб вічно бути з Богом. Ми бачили аварійні вертольоти, що летять над нашим будинком, і я відчула втрату. Я відчула, як на небі розступилася сила, щоб звільнити місце для сходження найбільших ангелів. Моє серце розбите", - написала Сімпсон.
Eric took this photo from our backyard right after the accident happened where Kobe , his daughter, and other beautiful souls were lifted up to be with God for eternity . We could see the emergency helicopters flying over our house and I felt the loss . I felt the power in the sky of the heavens parting to make room for the greatest of angels to rise . My heart is completely broken for all the families and loved ones left behind trying to make sense of things in this tragic moment . Vanessa, you are the woman and wife that championed your husband to greatness . My prayers are constant for everyone affected by this impactful loss . 💚
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Відомо, що вертоліт, під час аварії якого загинув Кобі Браянт, майже 15 хвилин кружляв перед падінням.
У мережі з'явилося відео, на якому нібито зображено падіння вертольота легенди НБА.
З'явилися перші відео й фото після авіакатастрофи вертольота в Калабасасі (округ Лос-Анджелес, Каліфорнія, США), в якій розбився Браянт.
Стали відомі перші подробиці розслідування смерті легендарного баскетболіста після появи інформації про переговори між пілотом і авіадиспетчерами.
У загибелі спортсмена виявили містичні збіги, а в мережі знайшли нібито передбачення його смерті в катастрофі.
Так само було опубліковано запис переговорів диспетчера з пілотом загиблого гелікоптера.
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