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28 січня • оновлено в 14:06
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"Я відчула!" Відома співачка розповіла про містичний знак після смерті Кобі Браянта

1.5т
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Відома американська співачка і актриса Джесіка Сімпсон розповіла про незвичайний знак, який стався після смерті легендарного баскетболіста Кобі Браянт і його 13-річної доньки Джіанни.

Вона опублікувала знімок на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram і розповіла, що бачила, як вертольоти рятувальників летіли до місця аварії.

Джессіка Сімпсон

Джессіка Сімпсон

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"Ерік сфотографував це на нашому задньому дворі відразу після нещасного випадку, коли Кобі, його дочка та інші прекрасні душі були відроджені, щоб вічно бути з Богом. Ми бачили аварійні вертольоти, що летять над нашим будинком, і я відчула втрату. Я відчула, як на небі розступилася сила, щоб звільнити місце для сходження найбільших ангелів. Моє серце розбите", - написала Сімпсон.

Eric took this photo from our backyard right after the accident happened where Kobe , his daughter, and other beautiful souls were lifted up to be with God for eternity . We could see the emergency helicopters flying over our house and I felt the loss . I felt the power in the sky of the heavens parting to make room for the greatest of angels to rise . My heart is completely broken for all the families and loved ones left behind trying to make sense of things in this tragic moment . Vanessa, you are the woman and wife that championed your husband to greatness . My prayers are constant for everyone affected by this impactful loss . 💚

Публікація від Jessica Simpson (@jessicasimpson)

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марія Дідик
Особи
Джессіка Сімпсон Кобі Браянт
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