"Я відчула!" Відома співачка розповіла про містичний знак після смерті Кобі Браянта

Відома американська співачка і актриса Джесіка Сімпсон розповіла про незвичайний знак, який стався після смерті легендарного баскетболіста Кобі Браянт і його 13-річної доньки Джіанни.

Вона опублікувала знімок на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram і розповіла, що бачила, як вертольоти рятувальників летіли до місця аварії.

Джессіка Сімпсон

"Ерік сфотографував це на нашому задньому дворі відразу після нещасного випадку, коли Кобі, його дочка та інші прекрасні душі були відроджені, щоб вічно бути з Богом. Ми бачили аварійні вертольоти, що летять над нашим будинком, і я відчула втрату. Я відчула, як на небі розступилася сила, щоб звільнити місце для сходження найбільших ангелів. Моє серце розбите", - написала Сімпсон.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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