"Я цього не вчив": чоловік Фріске поскаржився на лайку від сина

36-річний російський ведучий, колишній чоловік співачки Жанни Фріске Дмитро Шепелєв повідомив про те, що його 6-річний син Платон почав матюкатися.

Так, за словами артиста, хлопчик вжив нецензурне слово під час перегляду пригодницького фільму. Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram (відео дивіться нижче).

"Історія про дітей і лайки. Дивимося пригодницький фільм. У головного героя залишаються лічені хвилини, якщо його спіткає невдача, він ніколи не зможе повернутися додому. Як на зло все йде не за планом. Терміново, треба щось робити. Швидше! Поспішай 3-2-1... — (дитина) Ні, бл*ть! Переглянулися, вирішили не робити акцент, щоб не осіло в голові, дивимося далі", — розповів Шепелєв.

Дмитро Шепелєв з сином Фото: postimees.ee

Також Дмитро зазначив, що через деякий час Платон ще раз висловився нецензурно. Тоді він був змушений серйозно з ним поговорити.

Дмитро Шепелєв Фото: eg.ru

"Довелося зупинити фільм і серйозно поговорити про те, що є слова, які вимовляти суворо заборонено. В будинку табу на мат і лайку. І звідки тоді? Я цього не вчив", — підкреслив Шепелєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дмитро Шепелєв зізнався, що у нього почалися проблеми з сином Платоном. Так, чоловік заявив, що хлопчик почав йому брехати.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!