"Я цього не вчив": чоловік Фріске поскаржився на лайку від сина

36-річний російський ведучий, колишній чоловік співачки Жанни Фріске Дмитро Шепелєв повідомив про те, що його 6-річний син Платон почав матюкатися.
Так, за словами артиста, хлопчик вжив нецензурне слово під час перегляду пригодницького фільму. Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram (відео дивіться нижче).
"Історія про дітей і лайки. Дивимося пригодницький фільм. У головного героя залишаються лічені хвилини, якщо його спіткає невдача, він ніколи не зможе повернутися додому. Як на зло все йде не за планом. Терміново, треба щось робити. Швидше! Поспішай 3-2-1... — (дитина) Ні, бл*ть! Переглянулися, вирішили не робити акцент, щоб не осіло в голові, дивимося далі", — розповів Шепелєв.
Дмитро Шепелєв з сином
Фото: postimees.ee
Також Дмитро зазначив, що через деякий час Платон ще раз висловився нецензурно. Тоді він був змушений серйозно з ним поговорити.
Дмитро Шепелєв
Фото: eg.ru
"Довелося зупинити фільм і серйозно поговорити про те, що є слова, які вимовляти суворо заборонено. В будинку табу на мат і лайку. І звідки тоді? Я цього не вчив", — підкреслив Шепелєв.
Історія про дітей і лайки. Дивимося пригодницький фільм. У головного героя залишаються лічені хвилини, якщо його спіткає невдача, він ніколи, ніколи не зможе повернутися додому. Як на зло все йде не за планом. Терміново, треба щось робити. Швидше! Поспішай 3-2-1 ... - (дитина) Ні, 🤬! Переглянулися, вирішили не робити акцент, щоб не осіло в голові, дивимося далі. У головного героя справи йдуть зовсім неважливо. Але він не здається. Біжить. Сідає в машину. Порятунок близько. Він повертає ключ запалювання ... о ні, не заводиться! Ще раз, ще, ще - безуспішно. Він в розпачі б'є рукою по керму ... (!) - (дитина пошепки) 🤬 ... Довелося зупинити фільм і всерйоз поговорити про те, що є слова, які вимовляти суворо заборонено. Будинки табу на мат і лайка. І звідки тоді "🤬?" Я цього не вчив. Гаразд, розкажіть мені про найбільш невдалий момент, коли ваші діти лаялися матом. Посміємося. # 60секунд # дмітрійшепелев # діти
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дмитро Шепелєв зізнався, що у нього почалися проблеми з сином Платоном. Так, чоловік заявив, що хлопчик почав йому брехати.
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