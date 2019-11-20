"Я таке влаштую, їй настане кінець": Разін погрожує Кудрявцевій через Шепелєва

Відомий продюсер Андрій Разін пригрозив Лері Кудрявцевій через її коментар на адресу Дмитра Шепелєва.

У своєму Instagram Разін написав пост, в якому заявив, що готовий розповісти всю правду про те, як Лера потрапила в Москву і про її спосіб життя.

Андрій Разін МК

Так, продюсер заявив, що розгромить Кудрявцеву, якщо вона не залишить Шепелєва в спокої.

"Я за Діму Шепелєва таке їй влаштую, що мало не здасться. Якби ви знали про той способів життя, який вона вела і те, як вона потрапила в Москву ... Якщо я рот відкрию, то їй взагалі настане кінець. Тому хотілося б сподіватися , що вона, як можна швидше, одумається і залишить у спокої Діму. Адже він пережив страшне горе і сам виховує свого сина. І раптом, чує від цієї незрозумілої особистості з сумнівною репутацією такі слова. Тому я встану на бік Діми і сам її просто розгромлю ", - написав Разін.

Лера Кудрявцева Cosmopolitan

Дмитро Шепелєв Вокруг ТВ

Примітно, що через деякий час продюсер видалив свій скандальний пост, і пояснив це так:

"Хочу пояснити своїм підписникам, що я видалив пост про Леру Кудрявцеву, як видаляю все відносно неї, тому що я взагалі не вважаю її гідною людиною. Вона - дуже брудна жінка, яка, мало того, що сама брудна, так вона ще й інших брудом поливає. А щодо Діми Шепелєва я одне можу сказати: якщо вона не припинить писати про нього гидоту і висловлюватися подібним чином, то я викладу її повне викриття на своїй сторінці".

Інстаграм

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що чоловік російської співачки Жанни Фріске, яка померла від раку головного мозку, телеведучий Дмитро Шепелєв публічно посміявся над телеведучою Лерою Кудрявцевою.

Лера не стала мовчати і відреагувала на насмішку Дмитра в своєму Instagram.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram