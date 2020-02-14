"Я не тільки артистка, але і жінка": Повалій розповіла про важливі зміни в особистому житті

Українська співачка Таїсія Повалій розповіла про важливі зміни в особистому житті і про те, наскільки складно бути дружиною продюсера.

Артистка розговорилася з нагоди Дня Валентина, і показала залаштунки зйомок кліпу на пісню "Дай мені любов", який вийшов 7 лютого. Відео опубліковано на YouTube (щоб подивитися ролик, доскролльте новину до кінця).

Таїсія розповіла, що бути дружиною продюсера, з яким працюєш постійно разом – не завжди комфортно.

Кадр з кліпу Прес-служба Таїсії Повалій

"Ми весь час на роботі! З одного боку це зручно, тому що можна і вночі поговорити про роботу. Але, мушу зізнатися, що чоловік-продюсер – це не дуже комфортно. Тому що, як тільки я підвернула ногу, Ігор мені: "У тебе ж зйомки! Давай розминай ногу!". Не дає мені хворіти. Іноді він забуває, що я не тільки артистка, але і жінка", – поділилася Повалій.

Також українська зірка додала, що на її особисте життя вплинула важлива подія – це поява на світ онука Дем'яна.

Кадр з кліпу Прес-служба співачки

"Немає більшого щастя, коли ти бачиш, як росте і розвивається твоє продовження. Все інше відходить на другий план. Онук на мене схожий і навіть характер у нього мій", – поділилася емоціями Таїсія.

За нагоди Дня Валентина артистка привітала своїх шанувальників з Днем Валентина.

Кадр з кліпу Прес-служба співачки

"Кохання творить дива! Дарує крила! І ми летимо, не бачачи перешкод! Тому що для любові їх не існує! Кохайте і будьте коханими! Зі святом, друзі!" – написала вона на особистій сторінці в Instagram.

Нагадаємо, "Дай мені любов" – одна з композицій нового україномовного альбому "Ейфорiя" Таїсії Повалій, який вийде в світ 21 лютого. Зйомки кліпу на цю пісню проходили у Києві в листопаді 2019 року. У відео співачка з'явилася в сміливому образі. Вона зізналася, що зміна іміджу і музичного стилю – справжній ризик для неї.

"На українському я співала в різних стилях – це був і блюз, і джаз, і сучасна естрада, і народні пісні, – розповідає Таїсія. – Не було тільки пісень в стилі денс. У мене не було виходу. Мені потрібно було знайти щось щось нове, і я його знайшла", – поділилася вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці 2019 року Таїсія Повалій стала бабусею. Невістка співачки Світлана Віхрова показала перші фото новонародженого сина.

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