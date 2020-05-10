"Я люблю Україну!" Куриленко "без української крові" виправдалася за скандал

Голлівудська актриса українського походження Ольга Куриленко, яка раніше відреклася від своєї національності, виправдалася за скандальну заяву.

Так, за словами артистки, вона любить Україну і не зрікалася її. А те, що тест ДНК не показав в ній української крові – це була просто констатація факту. Про це Куриленко заявила на своїй сторінці в Instagram.

Ольга Куриленко Фото: instagram/olgakurylenkoofficial

"По-перше, навчіться читати. Коли написано привітання, вона має на увазі тільки те, про що говорить й нічого більше! Всі ці дискусії, які ви внизу розвинули й сенс, який ви надаєте моїм словам – це ваші вигадки. Ніде в моїх постах ви не знайдете ні слова, про те, що я не люблю Україну, ні слова про те, що я від неї відмовляюся, ні слова про те що я не люблю українців, ні слова про теперішній конфлікт України з Росією. Якщо вам важливо знати мою думку, то могли б просто запитати і я б відповіла: я люблю Україну та її людей. А те, що тест ДНК не показав в мені українську кров – це просто констатація факту!" – заявила Куриленко.

Вона також додала, що їй все одно, яка в ній кров. Адже, за словами артистки, "вона не расистка".

Ольга Куриленко Фото: instagram/olgakurylenkoofficial

"Мені взагалі все одно, яка в мені кров – я не расистка! Я до всіх кровей (і кольорів шкіри) ставлюся з любов'ю. А ось якщо у вас пробуджується автоматична ненависть до мене тільки через те, що в мені немає української крові – це багато що говорить про вас! Ненависть людей за їхнє етнічне походження називається расизмом. І в цивілізованому світі, наскільки я знаю, расизм переслідується", – підсумувала Куриленко.

Фото: instagram/olgakurylenkoofficial

Фото: instagram/olgakurylenkoofficial

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно 40-річна Куриленко перехворіла на коронавірус. Жінка кілька тижнів провела вдома в ізоляції – її не госпіталізовували через переповнені лікарні.

Також, за словами зірки, лікарі не призначили їй ніяких препаратів для боротьби з коронавірусом. В кінці березня 2020 Ольга повідомила, що через кілька тижнів повністю вилікувалася.

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