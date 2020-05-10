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10 травня • оновлено в 14:54
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"Я люблю Україну!" Куриленко "без української крові" виправдалася за скандал

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Голлівудська актриса українського походження Ольга Куриленко, яка раніше відреклася від своєї національності, виправдалася за скандальну заяву.

Так, за словами артистки, вона любить Україну і не зрікалася її. А те, що тест ДНК не показав в ній української крові – це була просто констатація факту. Про це Куриленко заявила на своїй сторінці в Instagram.

Ольга Куриленко

Ольга Куриленко

Фото: instagram/olgakurylenkoofficial

"По-перше, навчіться читати. Коли написано привітання, вона має на увазі тільки те, про що говорить й нічого більше! Всі ці дискусії, які ви внизу розвинули й сенс, який ви надаєте моїм словам – це ваші вигадки. Ніде в моїх постах ви не знайдете ні слова, про те, що я не люблю Україну, ні слова про те, що я від неї відмовляюся, ні слова про те що я не люблю українців, ні слова про теперішній конфлікт України з Росією. Якщо вам важливо знати мою думку, то могли б просто запитати і я б відповіла: я люблю Україну та її людей. А те, що тест ДНК не показав в мені українську кров – це просто констатація факту!" – заявила Куриленко.

Вона також додала, що їй все одно, яка в ній кров. Адже, за словами артистки, "вона не расистка".

Ольга Куриленко

Ольга Куриленко

Фото: instagram/olgakurylenkoofficial

"Мені взагалі все одно, яка в мені кров – я не расистка! Я до всіх кровей (і кольорів шкіри) ставлюся з любов'ю. А ось якщо у вас пробуджується автоматична ненависть до мене тільки через те, що в мені немає української крові це багато що говорить про вас! Ненависть людей за їхнє етнічне походження називається расизмом. І в цивілізованому світі, наскільки я знаю, расизм переслідується", – підсумувала Куриленко.

"Я люблю Україну!" Куриленко "без української крові" виправдалася за скандал

Фото: instagram/olgakurylenkoofficial

"Я люблю Україну!" Куриленко "без української крові" виправдалася за скандал

Фото: instagram/olgakurylenkoofficial

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно 40-річна Куриленко перехворіла на коронавірус. Жінка кілька тижнів провела вдома в ізоляції – її не госпіталізовували через переповнені лікарні.

Також, за словами зірки, лікарі не призначили їй ніяких препаратів для боротьби з коронавірусом. В кінці березня 2020 Ольга повідомила, що через кілька тижнів повністю вилікувалася.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Ольга Куриленко
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