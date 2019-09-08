Головна Новини
8 вересня • оновлено в 10:54
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Я люблю росіян!" Грузинська співачка, що виступила проти Путіна, зробила несподіване зізнання

Читати матеріал російською

Грузинська джазова співачка Ніно Катамадзе, яка виступила проти президента Росії Володимира Путіна і відмовилася виступати з концертами в Росії, розповіла про свою любов до росіян.

Про це екс-суддя українського вокального шоу "Х-фактор" заявила в передачі "Світське життя" на телеканалі "1 + 1".

Після останнього загострення грузино-російського конфлікту Катамадзе повідомила, що не даватиме концертів в Росії, проте під час останнього інтерв'ю повідомила, чи не передумала вона, що прийняла таке рішення.

"Це дуже делікатна, надважлива тема не тільки в моєму музичному житті, але і між країнами, між людьми, між близькими людьми. І після мого рішення я хочу сказати, що я люблю своїх слухачів, які живуть в Росії", - заявила артистка.

Варто відзначити, що Ніно Катамадзе неодноразово підтримувала Україну. Співачка навіть в профілі на Facebook додала фотографію з синьо-жовтою стрічкою прапора України, на тлі якого було написано англійською "Я підтримую Україну!".

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Ніно Катамадзе відмовилася від гастролей в Росії після масових протестів в Грузії.

Згодом Катамадзе зізналася, що із задоволенням жила б в Україні.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Читайте всі новини по темі ""Зрада" чи "перемога"" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
"Зрада" чи "перемога"
Особа
Ніно Катамадзе
Місце
Грузія
Тег
музика
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
20
22
Смішно
3
Цікаво
4
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Перов Василий
Перов Василий
Новость года.. Только мне насрать на неё.. Если любить россиян за бабки.. То пошла она нах грузинская чмошница..Пусть собирает апельсины в горах для любимых рогулей))
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Перов Василий,Уася и в Африка Уася.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel