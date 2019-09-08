"Я люблю росіян!" Грузинська співачка, що виступила проти Путіна, зробила несподіване зізнання

Грузинська джазова співачка Ніно Катамадзе, яка виступила проти президента Росії Володимира Путіна і відмовилася виступати з концертами в Росії, розповіла про свою любов до росіян.

Про це екс-суддя українського вокального шоу "Х-фактор" заявила в передачі "Світське життя" на телеканалі "1 + 1".

Після останнього загострення грузино-російського конфлікту Катамадзе повідомила, що не даватиме концертів в Росії, проте під час останнього інтерв'ю повідомила, чи не передумала вона, що прийняла таке рішення.

"Це дуже делікатна, надважлива тема не тільки в моєму музичному житті, але і між країнами, між людьми, між близькими людьми. І після мого рішення я хочу сказати, що я люблю своїх слухачів, які живуть в Росії", - заявила артистка.

Варто відзначити, що Ніно Катамадзе неодноразово підтримувала Україну. Співачка навіть в профілі на Facebook додала фотографію з синьо-жовтою стрічкою прапора України, на тлі якого було написано англійською "Я підтримую Україну!".

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Ніно Катамадзе відмовилася від гастролей в Росії після масових протестів в Грузії.

Згодом Катамадзе зізналася, що із задоволенням жила б в Україні.

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