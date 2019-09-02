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2 вересня • оновлено в 19:28
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"Я календар переверну..." У мережі виник ажіотаж довкола 3 вересня Шуфутинського

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Вже протягом кількох років жодне 3 вересня не проходить без звичного ажіотажу довкола однойменної пісні російського співака Михайла Шуфутинського.

У мережі часто з`являються жарти і меми на цю тему. OBOZREVATEL зібрав добірку з найсмішніших.

Легендарна пісня з впізнаваним рядком "я календарь переверну, и снова третье сентября" вперше була виконана Шуфутинським у 1994 році і практично одразу стала хітом. Вперше жарти про цю композицію з'явилися у 2011 році, коли в соцмережах почала розходитися фотографія американського репера Ріка Росса, яка супроводжувалася цитатою з пісні Шуфутинського. Варто зазначити певну зовнішню схожість між Шуфутинським і Россом.

"Я календар переверну..." У мережі виник ажіотаж довкола 3 вересня Шуфутинського

Фото: pikabu.ru

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У 2019 дата 3 вересня також викликала бурхливу реакцію користувачів соціальних мереж.

"Я календар переверну..." У мережі виник ажіотаж довкола 3 вересня Шуфутинського

Фото з Instagram

"Я календар переверну..." У мережі виник ажіотаж довкола 3 вересня Шуфутинського

Фото з Instagram

"Я календар переверну..." У мережі виник ажіотаж довкола 3 вересня Шуфутинського

Фото з Instagram

"Я календар переверну..." У мережі виник ажіотаж довкола 3 вересня Шуфутинського

Фото з Instagram

"Я календар переверну..." У мережі виник ажіотаж довкола 3 вересня Шуфутинського

Фото з Instagram

"Я календар переверну..." У мережі виник ажіотаж довкола 3 вересня Шуфутинського

Фото з Instagram

"Я календар переверну..." У мережі виник ажіотаж довкола 3 вересня Шуфутинського

Фото з Instagram

"Я календар переверну..." У мережі виник ажіотаж довкола 3 вересня Шуфутинського

Фото з Instagram

"Я календар переверну..." У мережі виник ажіотаж довкола 3 вересня Шуфутинського

Фото з Instagram

"Я календар переверну..." У мережі виник ажіотаж довкола 3 вересня Шуфутинського

Фото з Instagram

"Я календар переверну..." У мережі виник ажіотаж довкола 3 вересня Шуфутинського

Фото з Instagram

"Я календар переверну..." У мережі виник ажіотаж довкола 3 вересня Шуфутинського

Фото з Instagram

Легендарна пісня Михайла Шуфутинського "Третье сентября":

Як повідомляв OBOZREVATEL, керівник Обласного інформаційного туристичного краєзнавчого центру Тернопільської обласної ради, письменник Володимир Демчишин побувавши на концерті Шуфутинського в Нью-Йорку (США), "скористався можливістю" і покликав того в Україну.

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Особа
Михайло Шуфутинський
Місце
Росія
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