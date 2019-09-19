"Я її бив і душив": популярного а РФ ведучого звинуватили в насильстві над дружиною

Денис Стойков розкрив деталі шлюборозлучного процесу з Вірою Серебровською. Подружжя офіційно розлучилися в 2013 році. Тоді колишня обраниця звинувачувала телеведучого в домашньому насильстві.

Сам Стойков рукоприкладство заперечує, пише "СтарХит".

"Ми обидва неправильно поводилися. За рішенням суду все завершилося мировою угодою щодо нашого спілкування з донькою, яка залишилася жити з Вірою. Зараз мене все влаштовує. З Вірою, правда, немає ніяких відносин, тільки дочку беру в гості. Колишню дружину я ніколи не бив. Це вона намагалася представити, що я її душив, бив. Причому, довідки приносила не з травмопункта, а від гінеколога", - розповів Стойков.

Як раніше писав OBOZREVATEL, учасник поп-гурту Backstreet Boys Нік Картер наклав судову заборону на молодшого брата Аарона Картера через його наміри вбити вагітну дружину музиканта.

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