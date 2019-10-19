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19 жовтня • оновлено в 21:09
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"Я б тебе...": Седокова розбурхала мережу пишними формами

2.6т Читати матеріал російською

Українська співачка Анна Седокова, яка зараз живе і працює в Росії, захопила шанувальників несподіваним і відвертим знімком.

Відповідне фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому зірка позувала в коротких спортивних шортах, демонструючи пишні форми.

"Привіт, спиш?" – коротко підписала пост Седокова.

Анна Седокова

Анна Седокова

Instagram зірки

Шанувальники з захопленням сприйняли нову публікацію співачки. У коментарях під постом вони залишили чимало приємних компліментів.

"Я б тебе...": Седокова розбурхала мережу пишними формами
"Я б тебе...": Седокова розбурхала мережу пишними формами
"Я б тебе...": Седокова розбурхала мережу пишними формами
"Я б тебе...": Седокова розбурхала мережу пишними формами
"Я б тебе...": Седокова розбурхала мережу пишними формами
"Я б тебе...": Седокова розбурхала мережу пишними формами

Привіт, спиш?

Публікація від ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше Анна Седокова схвилювала шанувальників новиною про те, що хвора кропив'янкою. Однак буквально через пару днів показала себе у всій красі в купальнику біля басейну, заспокоївши фанатів.

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Особа
Анна Сєдокова
Тег
шоу-бизнес
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