"Я б тебе...": Седокова розбурхала мережу пишними формами

Українська співачка Анна Седокова, яка зараз живе і працює в Росії, захопила шанувальників несподіваним і відвертим знімком.

Відповідне фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому зірка позувала в коротких спортивних шортах, демонструючи пишні форми.

"Привіт, спиш?" – коротко підписала пост Седокова.

Анна Седокова Instagram зірки

Шанувальники з захопленням сприйняли нову публікацію співачки. У коментарях під постом вони залишили чимало приємних компліментів.

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше Анна Седокова схвилювала шанувальників новиною про те, що хвора кропив'янкою. Однак буквально через пару днів показала себе у всій красі в купальнику біля басейну, заспокоївши фанатів.

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