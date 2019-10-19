"Я б тебе...": Седокова розбурхала мережу пишними формами

Українська співачка Анна Седокова, яка зараз живе і працює в Росії, захопила шанувальників несподіваним і відвертим знімком.
Відповідне фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому зірка позувала в коротких спортивних шортах, демонструючи пишні форми.
"Привіт, спиш?" – коротко підписала пост Седокова.
Анна Седокова
Instagram зірки
Шанувальники з захопленням сприйняли нову публікацію співачки. У коментарях під постом вони залишили чимало приємних компліментів.
Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше Анна Седокова схвилювала шанувальників новиною про те, що хвора кропив'янкою. Однак буквально через пару днів показала себе у всій красі в купальнику біля басейну, заспокоївши фанатів.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!