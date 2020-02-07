"Взяла гроші, отримані за продажну інформацію": дочка Успенської таємно втекла з Росії

Дочка російської співачки Любові Успенської Тетяна Плаксіна таємно покинула Росію, і полетіла до США до свого батька.
Як повідомила артистка Starhit, таке рішення дівчина прийняла сама, а Успенська не стала їй перешкоджати.
Тетяна Плаксіна і Любов Успенська
tvc.ru
"Сказала: "Будь ласка, їдь в Америку!" Оплатила квитки, вона взяла суму грошей, отриману за продажну інформацію, і поїхала до тата. Нехай вони будуть щасливі! Нехай вона доведе, що хоче. Тепер у неї свобода повна", – говорить Успенська.
Тетяна Плаксіна і Любов Успенська
Instagram @uspenskayalubov_official
Втім, як передає видання, співачка ображена на свою дочку.
"Це все брехня, що я їй забороняла робити те, що вона хоче. Я хотіла, щоб вона одужала і доробила операції, які для неї дуже важливі. Щоб вона знову стала найкрасивішою дівчинкою, впевненою в собі. Через це я і тримала її біля себе", – каже артистка.
Тетяна Плаксіна і Любов Успенська
sobesednik.ru
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що співачка Любов Успенська звинуватила у всіх проблемах з дочкою Тетяною Плаксіною свого чоловіка Олександра.
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